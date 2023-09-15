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هل رُفع الحظر عن منصة تيك توك في الأردن ؟

9/15/2023 3:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تناقل مستخدمو منصات تواصل اجتماعي في الأردن أنباء تتحدث عن عودة عمل منصة "تيك توك" دون الحاجة إلى تطبيق "VPN" الذي يتيح الوصول إليه.
وأوقف الأردن مؤقتا خدمات منصة "تيك توك" في 16 كانون الأول من العام الماضي؛ بعد إساءة استخدامه، وعدم تعامل المنصة مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى".
وكانت وحدة الجرائم الإلكترونية، قالت سابقا، إنّ منصّة "تيك توك" لم تتعاملْ مع إساءة استخدام المنصّة من مستخدميها سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، بل في ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، قد أشار سابقا إلى أن "تيك توك" أزال نحو 300 ألف مادة عن المنصة، لكنها "لم تتحدث عن فيديوهات لا أعتقد أن أي مجتمع يقبلها".
واعتبر أن "مشكلة 'تيك توك' التي اعترفوا فيها أن رقابتهم على الفيديوهات أقل من المنصات الأخرى" وقال إذا عالجت المنصة هذه المشكلة "قد نعود للحوار".

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