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مرصد الزلازل: هذا آخر نشاط زلزالي سجل في الاردن

9/15/2023 3:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، أن المرصد لم يسجل هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال سويدان في تصريحات صحفية إن مرصد الزلازل الأردني يقوم كغيره من مراصد الزلازل العالمية برصد الأحداث الزلزالية على مدار الساعة.
وأوضح سويدان أن آخر نشاط زلزالي سجله مرصد الزلازل الأردني سُجل في 28 آب/ أغسطس، حيث سجلت هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر، شمال شرق مدينة ذيبان في محافظة مأدبا، وقعت على عمق 7 كلم، ويعد من الزلازل الضعيفة والتي قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من موقع الزلزال.

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