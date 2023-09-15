فريق البحث والإنقاذ الأردني يبدأ بمساعدة المتضررين في ليبيا

فريق البحث والإنقاذ الأردني يبدأ بمساعدة المتضررين في ليبيا
التاريخ
9/15/2023 3:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - وصل فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام إلى مدينة درنة الليبية، وبدأ بمساعدة الليبيين المتضررين جراء السيول والفيضانات.
وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في مدينة درنة بشرق ليبيا مساء الأحد بعد انهيار سدين، ولقي الآلاف حتفهم فيما بات آلاف آخرون في عداد المفقودين.
وسيّر الأردن، الخميس، ثاني طائراته التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى ليبيا، حاملة على متنها فريق البحث، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية.
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