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فريق البحث والإنقاذ الأردني يبدأ بمساعدة المتضررين في ليبيا

9/15/2023 3:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام إلى مدينة درنة الليبية، وبدأ بمساعدة الليبيين المتضررين جراء السيول والفيضانات.
وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في مدينة درنة بشرق ليبيا مساء الأحد بعد انهيار سدين، ولقي الآلاف حتفهم فيما بات آلاف آخرون في عداد المفقودين.
وسيّر الأردن، الخميس، ثاني طائراته التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى ليبيا، حاملة على متنها فريق البحث، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية.

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