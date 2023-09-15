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أنشطة متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في عجلون

9/15/2023 3:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت المراكز الشبابية في عجلون وكفرنجة عددا من الأنشطة المتنوعة التي تعمل على إكساب مهارات وبرامج جديدة للمشاركين والمشاركات.
واختتمت في مديرية شباب محافظة عجلون في قاعة حاضنة الإبداع والابتكار في مركز الشابات دورة ريادة الأعمال والتصنيع الرقمي .
ونظم مركز شباب كفرنجة دورة في اللغة الإنجليزية، بمشاركة 20 شابًا من خلال تعلم اللغة والمحادثة، قدمتها المدربة غدير خطاطبة، إضافة إلى تنفيذ نشاط ترفيهي لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية وادي كفرنجة لذوي الإعاقة.

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