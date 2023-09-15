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وزير التربية : الثانوية العامة تنتهي بنجاح الطالب من المدرسة

9/15/2023 3:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن امتحان التوجيهي مخصص للقبول الجامعي، وليس اختباراً لإنهاء مرحلة ثانوية عامة ((توجيهي)) لأن الثانوية العامة تنتهي بنجاح الطالب من المدرسة.
وأضاف محافظة في تصريحات صحفية، أن امتحان ((التوجيهي)) سيتم عقده على مدار عامين دراسيين في الصفين الأول ثانوي والثاني ثانوي على أن يتم تقدم الطلبة في الأول ثانوي للمباحث المشتركة، في حين يتقدم في مرحلة الثاني ثانوي في المواد المتخصصة ضمن مسار الطالب سواء مهني أو اكاديمي.

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