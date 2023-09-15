الناجحون بالامتحان التنافسي الالكتروني في وزارة التربية - اسماء

البادية الجنوبية / لواء قصبة معان اخلاص عقله عيد الركيبات اريوف عبد الله مفلح الحجايا اسلام بخيت سالم ابو تايه اسلام براك فالح ابوتايه اسما ذياب جارد الذيابات اسمى سالم عوده المراعيه امال مزعل صياح الركيبات امل حسين عوده الطرشان امل محمد كريم الجازي ايمان سليمان محمد المراعيه بشرى عايد هويمل النواصره تمارا سالم سليمان العراقده جميله علي ربيع النعيمات حصه مرضي ضاري الجازي حنان احمد سليمان المراعيه حنان لافي عطا الله الدمانيه دلال عطا الله نزال المراعيه ربيعه مفلح محمد الركيبات رندا عوده سليمان النعيمات روان علي عوض النعيمات روان علي عيد الكريمين رويدا سعود عيد ابو نوير ريم شافي فالح الركيبات ريم منصور هويمل النواصره زينب محمد حمدان الموسه ساجده علي عبد الهادي القطيش سحر عوده محمد الجازي سحر محمد مد الله الدراوشه سعاد حسين جعفر النعيمات سكينه علي محمد النعيمات سلطانه عايد بخيت النواصره سلطانه هزيم فلاح ابوتايه سماح ضيف الله ذياب الجازي سمر عبد الله عيد الركيبات سناء فهد جازي النعيمات شيرين سالم محمد النعيمات عاليه محمد ملاح الحويطات عايشه بخيت غضيان البطونيه عايشه فلاح سلامه ابوتايه عائشه سلامه عبد الله الركيبات عبير خضر مرضي الدراوشه عهد صفوق فايض الجازي عهود ارغيان هويمل الركيبات فاطمه حسين كريم المراعيه فاطمه حمد صياح المراعيه فاطمه سليمان سعد القريات فاطمه محمد حمد المراعيه لطيفه مفضي عبد الله الركيبات مرام محمد سليمان النعيمات مريم فلاح سلامه ابوتايه مشاعل سليمان صياح المراعيه معاين ابشيتان فالح التوايهه مقبوله محمد صياح الركيبات منال يوسف حافظ عليان ميسر احمد عبيد العمارين ميسر محمد عبد الخصبه نوال هارون عقله المراعيه نور بخيت سالم ابو تايه نوفه فلاح ابصيص النواصره هدى فرحان حريثان الركيبات هديه سليمان سالم الرصاعيه هند جميل عيد الركيبات هند مفلح صياح الركيبات هيا صالح سالم بن كحيل الطويلعي وجدان صياح عيد العثامنه ورود ضيف الله مطرود الركيبات وعد مفلح علي العجول وفاء عواد تومان التوايهه ياسمين مصطفى ابراهيم العنانبه ينال يوسف شقيان النعيمات محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة احلام رجا عبد الرحمن السوالقه اخلاص احمد سالم القطامين اخلاص محمد سلمان القطامين اسلام عزات مصطفى الشباطات اسيا محمد عليان الضروس اكرام خليل مسيف عيال عواد الاء محمد حمد المراحله امانه هاني علي العطيوي امنه نور محمود الشباطات ايمان امين سلمان المحاسنه ايمان صبحى احمد العمريين ايمان عبد القادر سلمان القرارعه رانيا عبد الرحيم فارس القضاه رنده منصور حسن السوالقه ريم محمد جميل الفراهيد سباء احمد خليف المرايات سميحه اعمير محمد المرافي صفاء عبدالله سلمان الحراسيس عائشه جبريل سليمان القواسمه عبير احمد عبد السلام السبول غدير عبد الرحمن عوده الخلفات فاطمه عبد المجيد عبدالرحمن البدارين لبنه محمد مطر السعايده منى سالم قليل القرارعه هيا عبد الرحمن خميس العويرات وجدان عابد عبد الرحمن الجرافين ورده سالم محمد الحمران وفاء احمد عبد المهدي الخوالده ياسمين حماد خليل الرواجفه محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة ابتهال عبد الله ابراهيم المزايده اثير عبد الاله عيسى المومني اسراء بسام سامي الحلالمه اسراء عبد الرحيم محمد ابو المفلفل/الرازم اسراء كامل عبدالله العمرو اسراء محمد سلامه الكساسبه اسراء هيثم محمد علي الزعارير اسلام حابس عبد الله الرواشده اسلام عبد الله عوده الضباعين اسلام محمد بكر سلمان الحراسيس اسماء عمران صالح محمد اسماء محمد ابراهيم ابوشاهين اصاله يوسف نعمان نصر الله الاء ابراهيم احمد ابو معيتق الاء ابراهيم حسن ابو شقره الاء عبدالرحيم سليمان بني احمد الهام سعد عبد الكريم حناحنه الهام عبد الوهاب مصطفى عبد ربه اماني خالد عبد الرزاق رحاحله امل محمد عبد الله العمرو انشراح سلامه سليمان المناسيه انغام محمد رفعت الشيخ محمود ايثار رضوان محمد العظم ايمان سعيد ضيف الله خصاونه ايمان سلامه محمد الجرابعه ايمان نزار نايف الطراونه ايناس سامر عبدالكريم القرعان ايه فايز حسن قنديل براءه بسام هاني الشرمان بيان حسين علي الضامن تغريد محمد ابراهيم الرواشده تقوى عبد الله نايل العكايله تمارا احمد عبد شقيرات تهاني عدنان محمد الخشمان حنان احمد حماد الحراسيس حنين عبد المعطي محمود الحلاحله خلود كامل عبدالله العمرو دعاء خالد يوسف ملكاوي دعاء صالح سلامه الخلفات دعاء صالح محمود ابو خديجه دعاء عبد الله احمد شعلان ديانا فندي عليان شتيات ديمه احمد عيسى شطناوى راويه يوسف محمد بني هاني ردينه محمد سالم المسيعدين رشا سعد خليل الخضري رشا عوض نمر ابو ارعيه رغد علي فليح الجبر رغده سعيد ضيف الله خصاونه رغده محمد ارحيل البداينه رنا عبد الكريم هزيل السنيد رندا سليمان محمد العايش رندا عمر احمد صلاح رهام عاهد محمد الذبيان رهف عبد الله محمد ابو عمر روان خالد علي القراله روزان عبد الناصر ذيب المومني ريم صالح سالم جرار ريما احمد خلف الداوديه ريهام فتحي جبر مسمح زلفى منصور ابراهيم الذنيبات زهراء احمد جميل ابو سعد زهور عبد الله سليمان الزوايده ساره عبد القادر عبد الله زيتون سماح طاهر محمود الدويك سمر عواد سليمان النعيمات سناء توفيق سالم السويطي سوزان مروان شوقي صلاح سوزان يوسف محمود عبد الهادى سوسن حسن سليمان ابو يحيى سونيا عمر سليمان الزنيمات شروق عقيل احمد المومني شروق محمد ياسين مصطفى بني ياسين شفاء احمد اسماعيل الطوره شيماء طايع عوض عبد الله صفية محمود احمد بدور عايشه سليمان محمد النعيمات عبير عيسى احمد عيسى عبير مشهور سليمان الشراري عرين تيسير عوض عرايضه غاده زياد علي الخطيب غاده صالح حسن سلامه غزاله عزالدين علي البشارات كريمه عطيه عيد ابو شباب كفاح اسماعيل عبد الله الدكن كفايه عبد الكريم محمد الشهوان لارا فاضل حسن بطاينه لارا محمد عبد المعطي الشرايده لانا سمير رباح المبيض لما حماده ذياب غانم لميس سليمان احمد القرعان ماري احمد محمد القبات مرح سامر عرفات حجازى مروه يوسف ابراهيم الغرابلي ملاك قاسم موسى الشناق منال عبد الله ابراهيم الرواشده مي احمد عبده العمري ميساء احمد عيد الدهون نانسي علي سعد دبابكه نسرين محمد راشد المومني نقاء عادل مفلح النمرات نوال حسين نجيب الدرابسه نور حمد محمد العمارين نور محمود احمد الصمادى نورا عبد العزيز حمد السلطان هاله جهاد محمود ابو عابد هبه احمد محمد العصايده هبه طلب محمد الزغول هبه عبد الكريم محمد الزعارير هبه غازي حسين العبيد هدى لويفي عوده السرحان هديل عدنان خليل عواد هديل محمد علي يعاقبه هلا عزمي سعيد حماشا هناء علي محمد ابو فروه وفاء محمد سلامه الطراونه ولاء منذر محمد سالم يارا سلامه محمد الجرابعه محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية اروى نايف عواد المريعات اسماء محمد موسى الشعار امال محمد حسين حموده اميمه عبد العزيز ابراهيم الحشوش انتصار سالم منسي الخليفات انوار كمال عوده الهويمل ايات فارس عواد النواصره ايمان شتيوى سلام المعاقله براءه علي سليمان الخليفات بيان غانم عواد العزازمه خالده صايل مخضر العشيبات خديجه موسى برى الشعار رنيم احمد عليان الهويمل روان يوسف محمد المغاصبه زينب طايل فليحان الهويمل ساميه علي موسى العشيبات سجى احمد يوسف العشيبات سجى حسين محمد الهويمل سلام محمود عباس الهويمل سلسبيلا خليل محمد الدغيمات صابرين خلف محمد العشوش عهود احمد جمعه المحافظه غاده عطا عايد الجعارات فاطمه سليمان دخيل الله الفراحين فداء محمد سلامه الشعار فرح عمر حسين الهويمل لمى هشام محمود العزازمه مرام عطالله عوده السواخنه مروه عيسى محمد يوسف مريم حامد معاشر الهويمل ملاك محمود حسن العونه منتهى ابراهيم حميدان الدغيمات نادلين علي ممدوح العبيدين نسيبه ابراهيم سليمان المغاصبه هدى نايف احمد الهويمل يقين محمد عبيد الله الرواشده محافظة الكرك / لواء القصر اخلاص عوده الله فايق الجرادات

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