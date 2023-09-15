الدفاع المدني: التعامل مع 84 حادث إنقاذ في 24 ساعة

الدفاع المدني: التعامل مع 84 حادث إنقاذ في 24 ساعة
التاريخ
9/15/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تمكنت الفرق المتخصصة في مديرية الدفاع المدني التعامل مع 1393 حالة إسعافية مختلفة في الأردن، في الساعات الـ24 الماضية
ووفق إحصائية الحوادث اليومية، قالت المديرية إنها تعاملت مع 84 حادث إنقاذ، و90 حادث إطفاء.
وتدعو المديرية جميع المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 للحالات الطارئة.
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