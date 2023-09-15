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الدفاع المدني: التعامل مع 84 حادث إنقاذ في 24 ساعة

9/15/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمكنت الفرق المتخصصة في مديرية الدفاع المدني التعامل مع 1393 حالة إسعافية مختلفة في الأردن، في الساعات الـ24 الماضية
ووفق إحصائية الحوادث اليومية، قالت المديرية إنها تعاملت مع 84 حادث إنقاذ، و90 حادث إطفاء.
وتدعو المديرية جميع المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 للحالات الطارئة.

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