208 آلاف شخص زاروا تلفريك عجلون منذ تشغيله

208 آلاف شخص زاروا تلفريك عجلون منذ تشغيله
التاريخ
9/15/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، عن عدد زوار تلفريك عجلون منذ بدء تشغيله قبل ٣ شهور .
وقالت الحياري في تصريح صحفي أن عن أعداد زوار تلفريك عجلون وصل مع نهاية دوام اليوم الجمعه ٢٠٨ ألف زائر منذ تشغيله رسميا.
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