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اعلان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين

9/15/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء صيانة وتأهيل ساحات مديرية الصناعة والتجارة والتموين في معان.
ودعت الوزارة، من "يرغب الاشتراك من الشركات المصنفة درجة خامسة طرق أو خامسة أبنية أو خامسة صيانة" إلى "مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخه من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (50) ديناراً غير مستردة".
وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد في الأول من تشرين الأول المقبل.

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