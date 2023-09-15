ابرز المخالفات التي ستسجلها الكاميرات الجديدة في شوارع عمان
التاريخ
9/15/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي في أمانة عمان، ناصر الرحامنة، أن هناك توجها لدى الأمانة بتركيب كاميرات جديدة في مناطق متفرقة بالعاصمة عمان وخاصة المناطق الساخنة.
وأشار الرحامنة في تصريحات صحفية إلى أن الكاميرات تأتي لرفع مستوى السلامة والانسيابية المرورية، من خلال رصد الواقع المروري للطرق والتقاطعات داخل مدينة عمان، مع توفير المعلومة اللازمة لمستخدمي الطريق وتزويد الأمانة بالمعلومات لدراسة الحلول المرورية من خلال توفير المعلومات الاحصائية اللازمة.
وبيّن الرحامنة أنه يمكن لهذه الكاميرات رصد الضبوطات الخاصة بالمخالفات الخطرة التي توثر على مستوى السلامة العامة ومنها قطع الاشارات الضوئية الحمراء، والسرعة الزائدة، واستعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة، والوقوف الخاطئ، واتخاذ المسرب الخاطئ والتي تؤثر سلباً على مستوى الانسيابية المرورية.
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