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ابرز المخالفات التي ستسجلها الكاميرات الجديدة في شوارع عمان

9/15/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي في أمانة عمان، ناصر الرحامنة، أن هناك توجها لدى الأمانة بتركيب كاميرات جديدة في مناطق متفرقة بالعاصمة عمان وخاصة المناطق الساخنة.

وأشار الرحامنة في تصريحات صحفية إلى أن الكاميرات تأتي لرفع مستوى السلامة والانسيابية المرورية، من خلال رصد الواقع المروري للطرق والتقاطعات داخل مدينة عمان، مع توفير المعلومة اللازمة لمستخدمي الطريق وتزويد الأمانة بالمعلومات لدراسة الحلول المرورية من خلال توفير المعلومات الاحصائية اللازمة.
وبيّن الرحامنة أنه يمكن لهذه الكاميرات رصد الضبوطات الخاصة بالمخالفات الخطرة التي توثر على مستوى السلامة العامة ومنها قطع الاشارات الضوئية الحمراء، والسرعة الزائدة، واستعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة، والوقوف الخاطئ، واتخاذ المسرب الخاطئ والتي تؤثر سلباً على مستوى الانسيابية المرورية.

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