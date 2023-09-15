قراءات أدبية بصالون نادي أسرة القلم في الزرقاء

قراءات أدبية بصالون نادي أسرة القلم في الزرقاء
التاريخ
9/15/2023 3:15:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أقام نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس الخميس، صالونه الثقافي الشهري، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي، وجمع من الكتاب والشعراء والمهتمين.
واستهلت القراءات، التي أدارتها القاصة نور خالد أبوالروس، الدكتورة حلا سويدات، حيث قرأت نصاً بعنوان (فيض من عين) ،أعقبها الشاعر قاسم الدراغمة بقراءة قصيدة، فيما قرأت مروة عبدالخالق خاطرة بعنوان (مفاتيح الكتب).
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