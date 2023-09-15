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قراءات أدبية بصالون نادي أسرة القلم في الزرقاء

9/15/2023 3:15:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقام نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس الخميس، صالونه الثقافي الشهري، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي، وجمع من الكتاب والشعراء والمهتمين.
واستهلت القراءات، التي أدارتها القاصة نور خالد أبوالروس، الدكتورة حلا سويدات، حيث قرأت نصاً بعنوان (فيض من عين) ،أعقبها الشاعر قاسم الدراغمة بقراءة قصيدة، فيما قرأت مروة عبدالخالق خاطرة بعنوان (مفاتيح الكتب).

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