إصابة مواطن بقصف إسرائيلي على موقع شرق مدينة غزة

إصابة مواطن بقصف إسرائيلي على موقع شرق مدينة غزة
التاريخ
9/15/2023 3:14:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة /PNN/
أصيب مواطن بجروح طفيفة، في قصف مدفعي إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية القطاع بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل في محيط موقع "ملكة" شرق حي الزيتون شرق غزة، أطلقت قذيفتين على موقع شرق الحي، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.
وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ الموقع ذاته، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان.
وكان 12 مواطنا قد أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة بينهم صحفي خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
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