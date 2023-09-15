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إصابة مواطن بقصف إسرائيلي على موقع شرق مدينة غزة

9/15/2023 3:14:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN/
أصيب مواطن بجروح طفيفة، في قصف مدفعي إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية القطاع بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل في محيط موقع "ملكة" شرق حي الزيتون شرق غزة، أطلقت قذيفتين على موقع شرق الحي، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ الموقع ذاته، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان.

وكان 12 مواطنا قد أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة بينهم صحفي خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.


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