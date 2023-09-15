اصابة مواطن في برقة جراء اعتداء المستوطنين
التاريخ
9/15/2023 3:14:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس /PNN /أصيب مواطن، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين عليه قرب قرية برقة شمال غرب نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مستوطنين رشوا غاز الفلفل على مواطن بشكل مباشر على وجهه، وتم تقديم الإسعاف اللازم له
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