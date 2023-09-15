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اصابة مواطن في برقة جراء اعتداء المستوطنين

9/15/2023 3:14:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN /أصيب مواطن، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء المستوطنين عليه قرب قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مستوطنين رشوا غاز الفلفل على مواطن بشكل مباشر على وجهه، وتم تقديم الإسعاف اللازم له

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