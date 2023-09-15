بين الارتباط الشرطي والنظرة للربح كيف تختلف عقلية الفائزين في سوق الأسهم؟

قبل أكثر من 120 عامًا، أحضر الرائد الروسي في علم النفس "إيفان بافلوف" عددًا من الكلاب وكلما وضع لهم طعامًا قام بعمل صوت قبلها ببضع دقائق، واختلف الصوت في التجارب لكنه في معظمها كان صوت جرس، وذلك في مسعاه لدراسة ارتباط الفعل (المثير) بالاستجابة (رد الفعل).

ولاحظ "بافلوف" إنه بعد مرور أسابيع من الاستمرار في قرع الجرس ثم تقديم الطعام للكلاب، أصبح لعاب الأخيرة يسيل لمجرد سماع صوت الجرس دون وجود الطعام نفسه، بما دعاه لصك تعبير "الاستجابة الشرطية"، والذي يقصد به أن "مثير" (فعل أو حركة مثلا) معين يرتبط بآخر بشكل وثيق بما يحفز رد فعل بعينه.

الارتباط الشرطي الخاطئ

وتوسعت نظرية "بافلوف" ليتم تطبيقها في العديد من الدراسات النفسية على الأطفال والناضجين لاحقًا، ولكن في النهاية تأكدت نظرية الارتباط الشرطي، ثم الارتباط العكسي لاحقًا وغيرهم.

والشاهد هنا أنه مع التوسع في الدراسات اتضح أن 60% من البشر لديهم ارتباطات شرطية "غير حقيقية"، ومن ذلك مثلًا أن النسبة نفسها في سوق الأسهم تربط بين "الحظ" وبين تحقيق الأرباح في سوق الأسهم وتضعه بمثابة "المثير" الرئيسي الذي يتحقق بناء عليه النتيجة الأخرى وهي الأرباح.

وكشفت دراسة أن أكثر من 80% من المتعاملين في السوق، يربطون بين الربحية و"عامل واحد" فقط، سواء كان هذا الحظ، أو نسب النمو أو الرواج أو الإنفاق الاستهلاكي أو شكل المنحنى في السوق أو قوائم الشركة المالية أو حتى نصيحة من مُحلل في السوق.

ولاشك أن هذا يتناقض بشدة مع "عقلية الفائز" في السوق، حيث يقوم المُحلل بتقييم 12 عاملًا في المتوسط (يختلفون باختلاف الشركة) عند تقييم سعر سهم شركة، ولعل أبرزهم بيانات الشركة، وبيانات القطاع التي تعمل به، والحالة العامة للاقتصاد، و"معنويات السوق" ولا يبنون قرارهم على عامل أو "مثير" واحد.

"التجارب الشخصية"

ومن بين العوامل التي تؤثر على عقلية الخاسرين في السوق هو "التجارب الشخصية السابقة"، فالشاهد أن 70% من المتعاملين في الأسهم مثلا لا يعودون إلى سهم اشتروه وخسروا فيه سابقًا ويتجنب أكثر من 50% القطاع بأكمله، بينما يكرر 80% من المستثمرين مشترياتهم من الأسهم التي سبق وربحوا فيها، وهو عكس العقلية الفائزة في سوق الأسهم التي تقوم بالتحليل بعيدًا عن "الفأل" و"الشؤم".

وفي هذا الإطار يمكن القول إن الاعتماد على التجربة الشخصية على حساب الدراسة والقراءة والتحليل يشبه أخذ رأي شخص واحد والاعتماد عليه لتحليل موقف مجتمع به عشرات آلاف إن لم يكن مئات آلاف الأشخاص، فلا يمكن أن يكون هذ التحليل دقيقًا بحال.

ويمكن الاستدلال على عقلية الفائزين في السوق من خلال التحول الذي طرأ على أحد أهم المستثمرين في تاريخ أسواق الأسهم (والأسواق عمومًا) وهو "ريتشارد دينيس"، الذي عُرف بنجاحه الاستثنائي في تحقيق ثروة تخطت 200 مليون دولار خلال 10 سنوات وذلك على الرغم من بدئه التداول بمبلغ لم يتجاوز 1600 دولار.

ويقول "دينيس" عن اختلافه عن أقرانه كان في "العقلية" في أكثر من ناحية، الأول هو البحث عن الاستثمار الأكثر ربحية على الإطلاق وليس عن "استثمار جيد" فحسب، بما يتضمنه ذلك من قضاء أوقات طويلة للغاية في الدراسة والتحليل قبل اتخاذ القرار الاستثماري، فضلا عن التعامل الجاد مع الاستثمار في الأسهم على أنه "وظيفة وعمل" وليس مجرد محاولة لزيادة الثروة.

وعلى الرغم من ذلك فقد تكبد "دينيس" خسائر باهظة في هبوط سوق الأسهم عام 1987، وفي هبوطه مع فقاعة دوت كوم في عام 2000، وذلك بسبب ما أشار إليه "دينيس" بأنه "التوقف عن التطور"، حيث ارتاح لتحليلاته السابقة دون أن يعمل على تحديثها وإعادة دراسة الأسس التي ارتكن إليها في تحقيق نجاحاته السابقة.

ولعل هذا "التراخي" هو السبب الذي يجعل بعض "الخبراء" يتكبدون الخسائر الفادحة (وليست العادية التي يتكبدها الجميع) بعد سنوات طويلة من العمل في سوق الأسهم.

تراجع التعلم لحساب "التقليد"

وتشير الموسوعة الأمريكية لعلم النفس إلى أن وسائل التواصل ومعها محركات البحث أدت لتراجع حاد في أسلوب التعلم التقليدي القائم على المشافهة (أي الحديث المباشر بين شخصين) أو المأسسة (والقائم على المراجع العلمية التفصيلية) لحساب الحصول على الاستنتاج النهائي دون المرور بالمراحل الوسيطة الحيوية من أجل التوصل لهذا الاستنتاج.

وفي هذا الإطار وبشكل عام انخفضت نسبة من يحصلون على المعلومات بالطريقة التقليدية القائمة على التعلم الرأسي (أي معرفة مسألة بشكل شبه كامل بما يحيطها) بنسبة 89% خلال القرن الماضي، وأكثر من نصف هذه النسبة خلال العقدين الأخيرين، ولا شك أن أسواق الأسهم ليست بمنأى عن تأثير "التدهور المعرفي" هذا.

وفي هذا الإطار، يرى "بول ترودر جونز" والذي أسس صندوق تحوط يحمل اسمه "ترودر" يدير رأسمال يتخطى 12 مليار دولار حاليًا، يقول إنه وفقًا لما رأى في سوق الأسهم فإن أكثر من 90% من المتعاملين يفتقدون مبدئيًا إلى المعارف اللازمة من أجل التواجد في السوق.

ويشير "ترودر" إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الغالبية العظمى من صناديق التحوط يعكس ليس فقط رغبة في توفير الأموال بالاعتماد على الآلة بدلا من البشر، ولكن في محدودية أعداد المحللين الذي يتمتعون بالعلم الكافي من أجل الالتحاق بصفوف هذه الشركات والقيام بعمل حيوي في تقييم الأصول.

"ثقة كاذبة"

وتشير دراسة في هذا الصدد إلى أن "الاعتقاد" غير الحقيقي لدى المستثمرين بأن لديهم ما يلزم للتواجد في السوق يتزايد ولا يتراجع، حيث كانت نسبة المتداولين ممن يعلمون أنه تعوزهم المعارف الرئيسية للتداول في سوق الأسهم 40% في بداية الألفية الحالية.

أما في بداية العام الحالي فلم تزد نسبة من يدركون افتقارهم لمعارف الاقتصاد والسوق الحقيقية عن 17%، وهذا بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على منطق المعرفة التقليدي حيث أصبح من الشائع الاكتفاء بالبحث السريع عن "الاستنتاجات" (وليس المعلومات) على حساب التعلم.

وفي هذا الإطار تشير دراسة لجامعة "كامبريدج" إلى الاستثمار كأحد أهم المجالات التي تأثرت بالسلب بظاهرة "سيولة المعلومات"، والمقصود بها سهولة الحصول على المعلومات من جهة وصعوبة التحقق منها في نفس الوقت، حيث أصبح 71% من مستخدمي "فيسبوك" مثلا (وهم في حدود 3 مليارات) يعتبرون الموقع بمثابة مصدر للمعلومات والمعرفة، وما ينطبق على "فيسبوك" ينطبق على بقية منصات التواصل الاجتماعي بدرجات متفاوتة.



ويغفل العديد من الباحثين عن المعلومات في سوق الأسهم أو غيره أن محركات البحث لا تظهر الأفضل أو الأعلى دقة بالضرورة بل تقوم بعرض التقارير وفقًا لالتزام كاتبها بمجموعة من الخوارزميات وأساليب الكتابة وتصميم المواقع الداخلي بما يجعل المعلومة الأولى التي تظهر ليست بالضرورة الصحيحة ويستلزم الأمر بذل جهد أكبر في التقصي والمعرفة والوصول لمصادر المعلومات الأولية وعدم الاكتفاء بالنتيجة النهائية.

وبشكل عام فإن عقلية الفائزين في سوق الأسهم تتجنب كل ما سبق من "فأل وشؤم" وارتباط شرطي واعتقاد زائف بالمعرفة وعلم سطحي وليس مؤسساً بشكل صحيح ويبذلون الجهد في المقارنة والبحث عن الأفضل وليس عن ما هو "جيد" فحسب.



