أكبر 10 دول إنتاجا للنفايات الإلكترونية حول العالم

- صنفت وكالة حماية البيئة الأمريكية النفايات الإلكترونية إلى فئات مختلفة من الإلكترونيات مثل الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة والمصابيح واللعب وأجهزة المراقبة والتحكم والأجهزة الطبية.



- أفاد مرصد الأمم المتحدة العالمي للنفايات الإلكترونية لعام 2020 أن النفايات الإلكترونية العالمية ستصل إلى 74.7 مليون طن متري بحلول عام 2030.



- ونظرًا لارتفاع هذه الأرقام، فإن القدرة على إعادة تدوير هذه النفايات أو التخلص منها ببساطة أصبحت محدودة.



- وبالتالي، يتم التخلص من معظمها في مدافن النفايات، مما يلوث البيئة.



النفايات الإلكترونية "القيّمة"



- وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث السوق (Research and Markets)، بلغت قيمة السوق العالمية لإعادة تدوير الإلكترونيات 39.8 مليار دولار في عام 2022.



- ومن المتوقع أن تنمو إلى 110.6 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.6% خلال فترة التوقعات.



- على الرغم من أن النفايات الإلكترونية تنمو أكثر من نفايات البلاستيك أو المنسوجات، إلا أن هناك الكثير من القيمة المخبأة في هذه النفايات.



- يمكن أن تبلغ قيمة المواد الخام داخل المعدات الإلكترونية مليارات الدولارات. وتشمل هذه المواد الخام البلاتين والقصدير والحديد والذهب والفضة والنحاس والألومنيوم.



- نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاج المعادن لأول مرة وفرصة إعادة استكشاف المعادن الثمينة داخل الأجهزة المستخدمة، كان هناك طلب على النفايات الإلكترونية.



- يمكن للشركات التمتع بـ "ميزة إضافية" من إعادة تدوير منتجاتها المستخدمة من قبل العملاء. وتتمثل هذه الأفضلية في رغبة العميل في الاستثمار في منتج مستدام بيئيًا.



- حيث أكدت مجموعة بوسطن الاستشارية أن ما يقرب من 80 % من مستهلكي الجيل زد يعتبرون الاستدامة عاملاً رئيسياً قبل إجراء أي عملية شراء.



- وبالتالي، يمكن أن يساعد الترويج لمبادرة الحد من النفايات في اكتساب أعداد كبيرة من العملاء والاحتفاظ بهم.



الشركات التي تطلق العنان لإمكانيات النفايات الإلكترونية



- هناك شركات مثل شركة "أبل"، والتي أحرزت تقدمًا في إطلاق إمكانات النفايات الإلكترونية من خلال المشاركة بكفاءة في إدارة النفايات في سوق الإلكترونيات.



- في الإطار ذاته، تعهدت شركة ديل بإنشاء منتجات قابلة لإعادة التدوير، وتقديم عبوات قابلة للتجديد ويمكن إعادة تدويرها.



استيراد الصين للنفايات الإلكترونية الأمريكية

- وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتم إعادة تدوير 20 % فقط من النفايات الإلكترونية في البلدان المتقدمة بينما ينتهي الأمر بتفكيك 80 % منها في البلدان النامية.



- تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر منتجي النفايات الإلكترونية. تتدفق معظم هذه النفايات الإلكترونية عبر قنوات غير قانونية إلى الصين بسبب الحظر المفروض على تجارة النفايات الإلكترونية من قبل الأمم المتحدة، من الدول المتقدمة إلى العالم النامي.



- على الرغم من أن الحكومة الصينية تضع لوائح تتعلق بحظر النفايات الإلكترونية المستوردة، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الثغرات.



- تستورد هونغ كونغ كميات كبيرة من الإلكترونيات المستعملة وتعيد بيعها إلى جهات إعادة التدوير غير الرسمية هذه في الصين.



- على الرغم من أن سوق إعادة التدوير الصيني للإلكترونيات يوفر العديد من العمال الريفيين والفقراء، إلا أنه يعرضهم للعديد من المخاطر.



- نظرًا لأن عملية التفكيك تتم يدويًا، يتعرض العمال لمواد سامة مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ. قد يصابون حتى بأمراض الجهاز التنفسي إذا تعرضوا لهذه المواد السامة لفترة طويلة.



المنهجية



- بهدف إنشاء قائمة بالدول الـ 10 التي تنتج أكبر قدر من النفايات الإلكترونية في العالم، تم الاستعانة ببيانات المرصد العالمي للنفايات الإلكترونية لعام 2020.



- يقدم هذا التقرير إحصاءات شاملة على المستوى القطري فيما يتعلق بالنفايات الإلكترونية التي تم جمعها أو إعادة تدويرها.



أكبر 10 في إنتاج النفايات الإلكترونية بالكيلوجرام للفرد





1- النرويج



- وفقًا للمرصد العالمي للنفايات الإلكترونية لعام 2020، تُعد النرويج أكبر منتج للنفايات الإلكترونية في العالم، ولديها أعلى متوسط للنفايات المنتجة لكل أسرة في أوروبا.



2- المملكة المتحدة



- المملكة المتحدة هي منتج مهم آخر للنفايات الإلكترونية. يتم إعادة تدوير جزء صغير من النفايات الناتجة عن الإلكترونيات أو إعادة استخدامها بينما ينتهي الأمر بالباقي في مدافن النفايات.

3- سويسرا



- على الرغم من ارتفاع إنتاج النفايات الإلكترونية، تُعد سويسرا واحدة من الدول التي لديها نظام راسخ لجمع وإعادة تدوير الإلكترونيات التي تم استخدامها.



4- الدنمارك

- الدنمارك هي أيضًا واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفايات الإلكترونية في العالم.



- وتنتج كمية كبيرة من النفايات الإلكترونية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.



5- أستراليا

- دولة أخرى تساهم بشكل كبير في النفايات الإلكترونية العالمية هي أستراليا.



- حيث تتراكم النفايات الإلكترونية في أستراليا عدة مرات أكثر من النفايات العامة.



6- هولندا



- تُعد هولندا واحدة من أكبر منتجي النفايات الإلكترونية في العالم.



- على الرغم من أن هولندا لديها معدل إعادة تدوير معقول، إلا أن ذلك لم يحل دون تراكم النفايات الإلكترونية الضخمة كل عام.



7- أيسلندا



- أيسلندا هي دولة أخرى تنتج النفايات الإلكترونية أكثر من غيرها.



- تستمر النفايات الإلكترونية في الارتفاع ولكن يتم محاولة إدارتها من قبل نظام إدارة النفايات في أيسلندا.



8- الولايات المتحدة



- الولايات المتحدة هي منتج رئيسي آخر للنفايات الإلكترونية في العالم، حتى إنها تصدر هذه الإلكترونيات المستعملة سريعة النمو إلى بلدان أخرى.



- تشمل الشركات التي تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة النفايات الإلكترونية شركة أبل، وديل وأمازون.



9- فرنسا



- فرنسا هي واحدة من المنتجين العالميين للنفايات الإلكترونية في العالم.



- تساهم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في تدفق النفايات الإلكترونية في البلاد.



10- اليابان



- تمتلك اليابان واحدة من أعلى معدلات إنتاج النفايات الإلكترونية في آسيا وهي أيضًا مُصّدِر رئيسي للنفايات الإلكترونية.