وقد كشفت المحادثات مع المستثمرين الاستثماريين أن هناك ما لا يقل عن خمس صفات يبحث عنها المستثمرون في فريق العمل الناجح.

5 صفات أساسية يبحث عنها المستثمرون في فريق العمل الناجح

1- التفكير بالأبيض والأسود

- يُقصد بالتفكير بالأبيض والأسود أي التفكير الواضح والمحدّد حيث يبدو كل شيء إما جيدا أو سيئا.

- رغم تجاهل هذا النهج لدرجات الألوان المختلفة، إلا أنه يُعد سمة جيدة لفريق العمل حيث يصبحون موثوقين ويمكن التنبؤ بهم وآمنين إلى حد ما.

- إذ لن يضيع رواد الأعمال أصحاب التفكير الواضح والمحدّد الوقت والمال في إنجاز الأمور المُوكلة إليهم بفتور.

2- عقل منظم



- إن رواد الأعمال الذين يهملون استخدام أدوات الإنتاجية مثل برنامج تدوين الملاحظات نوشن (Notion) أو جوجل كيب (Google Keep) أو شات جي بي تي (ChatGPT) أو أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تسرع العمل بشكل كبير أشبه بسائقي أوبر الذين يتجنبون تطبيقات التنقل.

- إذ لا تساعد هذه الأدوات في وضع الخطط أو الأفكار أو المحادثات في الاعتبار فحسب، بل تساعد أيضًا في تسريع وتيرة العمليات الروتينية.

- على سبيل المثال، يُنصح باستخدام شات جي بي تي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني أو إيجاد الأفكار الثاقبة أو الحلول المثمرة.

3- إعطاء الأولوية للصحة النفسية

- لا شكّ أن العمل بشكل مكثف ومجهد في شركة ناشئة يمكن أن يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى الإرهاق بدلاً من الازدهار، حيث يتفق 87٪ من موظفي الشركات الناشئة على أن عملهم يؤثر على صحتهم العقلية.

- يمكن أن يؤدي الاستثمار في العلاقات إلى بناء شركة قوية وناجحة، حيث يُعد برهانًا على أن المؤسسين يعرفون كيفية إدارة الوقت وتحديد الأولويات بشكل فعال.

4- المرونة والقدرة على التأقلم

- يتميز الفريق الفعّال بقدرته على التأقلم مع التغيّرات الجذرية التي قد تطرأ على الشركة أو على فريقه في بعض الأحيان.

- ويحظى المؤسسون الذين يصرون على بناء الشركات الجديدة حتى أثناء الأزمات والحروب والأوبئة بكل التقدير.

- يقدم رواد الأعمال الأوكرانيون حاليًا مثالًا ملهمًا على الصمود في العالم. على الرغم من معاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والهجمات الصاروخية، إلا أنهم يواصلون عملياتهم بنجاح.

- فهم يشترون موّلدات الكهرباء، ويظهرون المرونة للحفاظ على استمرار أعمالهم.

- ولا شكّ أن المرونة هي السمة الأكثر أهمية لرائد الأعمال، إذ إن الشخص الذي يتمتع بقدرة عالية على التأقلم يبدي في أغلب الأحيان اهتماماً كبيراً بمصلحة الشركة ويقدّم مصلحة فريق عمله على مصلحته الشخصية.

5- الشفافية

- يبحث أصحاب رأس المال عن القادة الذين يتسمون بالشفافية بشأن طموحاتهم ونواياهم وأهدافهم التجارية وإخفاقاتهم.

- بطبيعة الحال، لا تسير الأمور دائمًا كما هو مخطط لها في عالم الشركات الناشئة.

- في حالة حدوث تراجع في أدائك المالي أو التشغيلي، لا تحاول اخفاءه عن المستثمرين.

- عوضًا عن ذلك، قدم شرحًا موجزًا للعوامل المحتملة التي تساهم في الموقف وحدد الخطوات التي اتخذها فريقك لمعالجته.

- كن على ثقة من أن المستثمرين يهتمون بنمو شركتك الناشئة، لذلك ستجدون معًا حلاً لأية تحديات؛ لهذا السبب من الأهمية بمكان إبقاؤهم على اطلاع.