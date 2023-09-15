ارتفاع الذهب بعدما دعمت بيانات صينية اليوان أمام الدولار

وبحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1915.27 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1936.90 دولار.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس/آب تجاوزت التوقعات. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، وفق رويترز.

ورغم المكاسب، لا يزال الذهب يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود بعدما تراجع أمس الخميس ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس/آب.

وقال يب جون رونج خبير الأسواق في آي.جي "التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، تحت ضغط".

وأضاف "لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريبا، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل".

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين ارتفع بأكبر قدر الشهر الماضي في أكثر من عام، كما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات مدعومة بارتفاع أسعار البنزين.

يأتي هذا بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس/آب لأعلى مستوي في 14 شهرا، مما يغذي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد توقف مؤقت.

ودعمت البيانات الصينية المشجعة معادن نفيسة أخرى، فارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3% إلى 22.92 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 911.90 دولار، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1252.56 دولار، وكلاهما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.