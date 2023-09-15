بحلول 2024 أسعار السيارات الكهربائية تساوي التقليدية في هذا السوق!

يمكن أن تصل أسعار السيارات الكهربائية، مدفوعة بانخفاض أسعار البطاريات، لنفس مستويات أسعار النماذج المرتبطة بالوقود الأحفوري في أوروبا بحلول عام 2024 وبحلول عام 2026 في السوق الأميركية، لتمثل ثلثي مبيعات السيارات العالمية بحلول عام 2030، وفقًا لبحث جديد.

ويتوقع تقرير صادر عن معهد "روكي ماونتن" الخميس، أن تنخفض تكاليف البطاريات إلى النصف هذا العقد، من 151 دولارًا لكل كيلووات في الساعة (كيلووات في الساعة) في عام 2022 إلى ما بين 60 و90 دولارًا لكل كيلووات في الساعة، ما يجعل المركبات الكهربائية "لأول مرة رخيصة الثمن للشراء مثل سيارات البنزين في كل الأسواق بحلول عام 2030 وكذلك أرخص في التشغيل".

البطاريات باهظة الثمن وتمثل حوالي 40% من سعر السيارة الكهربائية، وهي التكلفة التي جعلتها حتى الآن غير ميسورة التكلفة بالنسبة للعديد من المستهلكين.

لكن هذه الأسعار تنخفض بشكل مطرد مع استثمار شركات صناعة السيارات في كيمياء البطاريات والمواد والبرمجيات الجديدة لصنع سيارات كهربائية أكثر كفاءة، حسبما قال كبير مديري "RMI" كينغسميل بوند لـ"رويترز".

ووفقاً لتحليلات الشركة، فإن النمو السريع للنماذج الكهربائية في أوروبا والصين "يعني أن مبيعات السيارات الكهربائية ستزيد ستة أضعاف على الأقل بحلول عام 2030، لتتمتع بحصة سوقية تتراوح بين 62% إلى 86% من المبيعات".

وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 61% تقريبًا في يوليو/تموز مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وهو ما يمثل 13.6% من إجمالي مبيعات السيارات.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى حظر بيع نماذج الوقود الأحفوري الجديدة اعتبارا من عام 2035.

ولم تلتزم الولايات المتحدة بعد بموعد لإنهاء مبيعات نماذج المحركات التقليدية، إلا أن كل من كاليفورنيا ونيويورك تستهدفان عام 2035 للتحول إلى بيع نماذج خالية من الانبعاثات فقط.

ووفقًا للبحث، بلغ الطلب على النفط للسيارات ذروته في عام 2019، وسوف ينخفض بما لا يقل عن مليون برميل يوميًا كل عام بعد عام 2030.

وتتنبأ الأبحاث الصادرة بشكل متزامن من مشروع اقتصاديات ابتكار الطاقة ونقل النظام التابع لجامعة "إكستر" أيضًا نمو هائل في مبيعات السيارات الكهربائية.

وتشير إلى أن السيارات الكهربائية ستصل إلى "نقطة تحول" في تكافؤ الأسعار مع نماذج الوقود الأحفوري في وقت مبكر من عام 2024 في أوروبا، وعام 2025 في الصين، وعام 2026 في الولايات المتحدة، وعام 2027 في الهند "بالنسبة للسيارات متوسطة الحجم، وحتى قبل ذلك بالنسبة للمركبات الأصغر حجمًا".