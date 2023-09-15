جامعة الكويت السماح للطلبة الراغبين بجدول دراسي مخفف
التاريخ
9/15/2023 3:06:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة - ثامر السليم
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت لطلبتها عن السماح للراغبين بجدول دراسي مخفف أقل من 12 وحدة دراسية وبحد أدنى 9 وحدات دراسية وفقا للائحة نظام المقررات، مؤكدة أن غدا السبت هو آخر يوم للراغبين بالإبقاء على الجداول المخففة، للفصل الدراسي الأول 2024/2023 وفقا للائحة نظام المقررات بالمادة الرابعة التي تنص على السماح للطلبة بالتسجيل دون العبء الدراسي الأدنى وبما لا يقل عن (9) وحدات دراسية، وذلك فيما لا يزيد على 3 فصول دراسية اعتيادية طيلة فترة قيدهم بالجامعة.
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