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جامعة الكويت السماح للطلبة الراغبين بجدول دراسي مخفف

9/15/2023 3:06:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة - ثامر السليم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت لطلبتها عن السماح للراغبين بجدول دراسي مخفف أقل من 12 وحدة دراسية وبحد أدنى 9 وحدات دراسية وفقا للائحة نظام المقررات، مؤكدة أن غدا السبت هو آخر يوم للراغبين بالإبقاء على الجداول المخففة، للفصل الدراسي الأول 2024/2023 وفقا للائحة نظام المقررات بالمادة الرابعة التي تنص على السماح للطلبة بالتسجيل دون العبء الدراسي الأدنى وبما لا يقل عن (9) وحدات دراسية، وذلك فيما لا يزيد على 3 فصول دراسية اعتيادية طيلة فترة قيدهم بالجامعة.

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