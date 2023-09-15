جامعة الكويت السماح للطلبة الراغبين بجدول دراسي مخفف

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت لطلبتها عن السماح للراغبين بجدول دراسي مخفف أقل من 12 وحدة دراسية وبحد أدنى 9 وحدات دراسية وفقا للائحة نظام المقررات، مؤكدة أن غدا السبت هو آخر يوم للراغبين بالإبقاء على الجداول المخففة، للفصل الدراسي الأول 2024/2023 وفقا للائحة نظام المقررات بالمادة الرابعة التي تنص على السماح للطلبة بالتسجيل دون العبء الدراسي الأدنى وبما لا يقل عن (9) وحدات دراسية، وذلك فيما لا يزيد على 3 فصول دراسية اعتيادية طيلة فترة قيدهم بالجامعة.