سفارة دولة الكويت بالمغرب تنظم حملة للتبرع بالدم لمصابي الزلزال
التاريخ
9/15/2023 3:06:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت سفارة دولة الكويت لدى المغرب حملة للتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ وعلاج مصابي الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في المملكة ما تسبب في سقوط الآلاف من الضحايا.
وقالت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة إن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاعل مع نداء السلطات المغربية وبالتعاون معها من اجل التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في الزلزال.
وأضافت أن سفير دولة الكويت عبداللطيف اليحيا وأعضاء السفارة في الرباط شاركوا في الحملة بالإضافة إلى المواطنين الكويتيين الذين يتواجدون بالمغرب.
وأشارت الى ان المبادرة تأتي في سياق تضامن وتعاطف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع "الاشقاء في المملكة المغربية في هذا المصاب الجلل".
وأكدت ان المبادرة تعكس جانبا من التآزر والدعم اللذين يميزان الروابط التاريخية والاخوية التي تجمع بين دولة الكويت والمغرب مستذكرة في هذا السياق وقوف المملكة الى جانب دولة الكويت.
واعلنت وزارة الداخلية المغربية في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب يوم الجمعة الماضية عدة مدن بالمملكة إلى 2946 وفاة و5674 جريحا.
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