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السكنية تقديم 102 ألف خدمة عبر سهل خلال 4 أشهر

9/15/2023 3:06:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن خدمات تطبيق «سهل» الحكومي خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 أغسطس الماضيين ان إجمالي الخدمات التي تمت عبر «سهل» 102041 خدمة تقريبا خلال هذه الفترة.
وفي تفاصيل الإحصائية، فإن عدد طلبات توثيق رهن بيوت حكومية بلغ 172 طلبا، وتغيير منطقة التخصيص بلغ 25 طلبا، وتجديد كتب توثيق لبيوت وشقق بلغ 125 طلبا، وفتح ملف رعاية سكنية بلغ 122 طلبا، وتجديد كتب توثيق قسائم بلغ 239 طلبا وتوثيق قسائم مع الرهن بلغ 549 طلبا.
ووفق الإحصائية فإن فروقات البدل المقدم من خدمة المواطن بلغت 227 طلبا وطلب إيصال تيار كهربائي بلغ 841 طلبا وطلب تسليم إذن بناء بلغ 7727 طلبا وإعادة صرف بدل إيجار بلغ 1986 طلبا وفتح ملف رعاية سكنية مع بدل الإيجار بلغ 1798 طلبا وأولوية إعاقة بلغت 254 طلبا وتخصيص وحدة سكنية بلغ 4659 طلبا وتحديث أرقام الهواتف بلغ 10361 طلبا وعرض شهادة لمن يهمه الأمر عبر سهل بلغ 71648 طلبا.
وحسب الإحصائية، فإن تحديث بيانات أفراد الأسرة بلغ 1009 طلبات وإلغاء قرار تخصيص بلغ 299 طلبا خلال هذه الفترة.

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