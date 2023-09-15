توجيه رياض الأطفال يصدر برنامج الخبرات التربوية للمستويين الأول والثاني للعام الدراسي الجديد

توجيه رياض الأطفال يصدر برنامج الخبرات التربوية للمستويين الأول والثاني للعام الدراسي الجديد
التاريخ
9/15/2023 3:06:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أصدر التوجيه الفني لرياض الأطفال برنامج الخبرات التربوية للمستويين الأول والثاني للعام الدراسي الجديد 2024/2023.
جاء ذلك في كتاب وجهته الموجهة الفنية العام لرياض الأطفال بالإنابة منال المكيمي لوكيل التعليم العام وجاء فيه: «انه استنادا على التقويم الدراسي المعتمد للعام المقبل 2024/2023 فنقدم برنامج الخبرات التربوية للمستويين الأول والثاني، للاعتماد والتعميم على المناطق التعليمية وهو على النحو التالي:
MENAFN15092023000130011022ID1107078364
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.