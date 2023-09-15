توجيه رياض الأطفال يصدر برنامج الخبرات التربوية للمستويين الأول والثاني للعام الدراسي الجديد

أصدر التوجيه الفني لرياض الأطفال برنامج الخبرات التربوية للمستويين الأول والثاني للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

جاء ذلك في كتاب وجهته الموجهة الفنية العام لرياض الأطفال بالإنابة منال المكيمي لوكيل التعليم العام وجاء فيه: «انه استنادا على التقويم الدراسي المعتمد للعام المقبل 2024/2023 فنقدم برنامج الخبرات التربوية للمستويين الأول والثاني، للاعتماد والتعميم على المناطق التعليمية وهو على النحو التالي:



