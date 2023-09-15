Friday, 15 September 2023 11:12 GMT

توجيه رياض الأطفال يصدر برنامج الخبرات التربوية للمستويين الأول والثاني للعام الدراسي الجديد

9/15/2023 3:06:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

أصدر التوجيه الفني لرياض الأطفال برنامج الخبرات التربوية للمستويين الأول والثاني للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

جاء ذلك في كتاب وجهته الموجهة الفنية العام لرياض الأطفال بالإنابة منال المكيمي لوكيل التعليم العام وجاء فيه: «انه استنادا على التقويم الدراسي المعتمد للعام المقبل 2024/2023 فنقدم برنامج الخبرات التربوية للمستويين الأول والثاني، للاعتماد والتعميم على المناطق التعليمية وهو على النحو التالي:



MENAFN15092023000130011022ID1107078364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث