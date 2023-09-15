تدريس التطبيقي تطالب بوضع خطة مستدامة وآلية مرنة في تسجيل المقررات

طالبت رابطة أعضاء الهيئة التدريسية للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عمادة القبول والتسجيل بوضع حلول جذرية تمنع تكرار أزمة التسجيل، فضلا عن وضع خطة مستدامة وآلية مرنة تضمن سلاسة عملية التسجيل بدون أزمات متكررة ترهق الهيئة التدريسية، مشيرة إلى أنها قدمت تصورا مفصلا حول تطوير عملية التسجيل سابقا.

وحثت الرابطة، العمادة على الموازنة بين أعداد الطلبة واحتياجاتهم بالتسجيل والطاقة الاستيعابية للأقسام العلمية بما يضمن جودة التعليم، والمدة المتوقعة لتخرج الطلبة.

ودعت إلى أهمية توزيع الطلبة على شعب دراسية تأخذ بالاعتبار أعداد الهيئة التدريسية، وتراعي الكثافة الطلابية حسبما نصت عليه اللوائح المنظمة، وبتوزيع زمني يضمن استغلالا أمثل لعدد القاعات الدراسية المتاحة، مع مرونة في فتح شعب جديدة بالاستعانة بمنتدبين حاصلين على شهادات تخصصية معتمدة لتفادي أزمة الشعب المغلقة قدر الإمكان.

وشددت الرابطة على ضرورة الالتزام بفترة السحب والإضافة دون تمديد يربك بداية الفصل الدراسي، ويرهق الهيئة التدريسية ويؤثر على التحصيل العلمي للطلبة.