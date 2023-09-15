تدريس التطبيقي تطالب بوضع خطة مستدامة وآلية مرنة في تسجيل المقررات

تدريس التطبيقي تطالب بوضع خطة مستدامة وآلية مرنة في تسجيل المقررات
التاريخ
9/15/2023 3:06:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
طالبت رابطة أعضاء الهيئة التدريسية للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عمادة القبول والتسجيل بوضع حلول جذرية تمنع تكرار أزمة التسجيل، فضلا عن وضع خطة مستدامة وآلية مرنة تضمن سلاسة عملية التسجيل بدون أزمات متكررة ترهق الهيئة التدريسية، مشيرة إلى أنها قدمت تصورا مفصلا حول تطوير عملية التسجيل سابقا.
وحثت الرابطة، العمادة على الموازنة بين أعداد الطلبة واحتياجاتهم بالتسجيل والطاقة الاستيعابية للأقسام العلمية بما يضمن جودة التعليم، والمدة المتوقعة لتخرج الطلبة.
ودعت إلى أهمية توزيع الطلبة على شعب دراسية تأخذ بالاعتبار أعداد الهيئة التدريسية، وتراعي الكثافة الطلابية حسبما نصت عليه اللوائح المنظمة، وبتوزيع زمني يضمن استغلالا أمثل لعدد القاعات الدراسية المتاحة، مع مرونة في فتح شعب جديدة بالاستعانة بمنتدبين حاصلين على شهادات تخصصية معتمدة لتفادي أزمة الشعب المغلقة قدر الإمكان.
وشددت الرابطة على ضرورة الالتزام بفترة السحب والإضافة دون تمديد يربك بداية الفصل الدراسي، ويرهق الهيئة التدريسية ويؤثر على التحصيل العلمي للطلبة.
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