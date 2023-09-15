وفد الشعبة البرلمانية يشارك في افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي

وفد الشعبة البرلمانية يشارك في افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي
التاريخ
9/15/2023 3:06:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة أمين سر الشعبة النائب د.محمد المهّان اليوم افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار " في مدينة هانوي بالجمهورية الڤيتنامية، كما تحدث أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب حمد العبيد في المحور الخاص بالمشاريع الصغيرة والناشئة ، كما عقّب عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب فهد بن جامع على محور التحول الرقمي في عالمنا الحالي حيث أكد المشاركون على أهمية دور الشباب في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
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