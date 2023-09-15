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وفد الشعبة البرلمانية يشارك في افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي

9/15/2023 3:06:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة أمين سر الشعبة النائب د.محمد المهّان اليوم افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار " في مدينة هانوي بالجمهورية الڤيتنامية، كما تحدث أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب حمد العبيد في المحور الخاص بالمشاريع الصغيرة والناشئة ، كما عقّب عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب فهد بن جامع على محور التحول الرقمي في عالمنا الحالي حيث أكد المشاركون على أهمية دور الشباب في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

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