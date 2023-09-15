الشؤون تطلق حملة إغاثة عاجلة لمنكوبي إعصار دانيال في ليبيا

أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي انه وتنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وفي إطار الدور الإنساني للكويت، وجه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس السعود بإصدار تعميم لجميع الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي دولة ليبيا الشقيقة على وجه السرعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والجمعية الكويتية للإغاثة.

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