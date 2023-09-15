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جنان بوشهري سأتقدم يوم الأحد بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك

9/15/2023 3:06:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أكدت النائبة د. جنان بوشهري ان التزام أبنائنا الطلبة والطالبات في الجلوس في القاعات الدراسية محل اعتزاز ودليل على احترام بعضهم البعض وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت له المحكمة الدستورية وأكدته فيما يتعلق بمفهوم الفصل، فأصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له، فأحكام المحكمة الدستورية تسمو على القوانين.
واعلنت بو شهري انها ستتقدم يوم الأحد القادم بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك، وتترك الأمور التنظيمية داخل القاعات للإدارات الجامعية وهيئة التطبيقي علاوة على طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية وبما لا يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم.

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