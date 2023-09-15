جنان بوشهري سأتقدم يوم الأحد بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك

جنان بوشهري سأتقدم يوم الأحد بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك
التاريخ
9/15/2023 3:06:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أكدت النائبة د. جنان بوشهري ان التزام أبنائنا الطلبة والطالبات في الجلوس في القاعات الدراسية محل اعتزاز ودليل على احترام بعضهم البعض وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت له المحكمة الدستورية وأكدته فيما يتعلق بمفهوم الفصل، فأصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له، فأحكام المحكمة الدستورية تسمو على القوانين.
واعلنت بو شهري انها ستتقدم يوم الأحد القادم بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك، وتترك الأمور التنظيمية داخل القاعات للإدارات الجامعية وهيئة التطبيقي علاوة على طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية وبما لا يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم.
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