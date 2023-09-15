وزير الخارجية بحث مع السفير العراقي حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله

من جانب آخر التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الكويت بيليندا لويس، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى الشيخ سالم العبدالله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.