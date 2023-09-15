وزير الخارجية بحث مع السفير العراقي حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله

وزير الخارجية بحث مع السفير العراقي حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله
التاريخ
9/15/2023 3:06:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية مع سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وخاصة ما يتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 والتصديق عليها من قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
من جانب آخر التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الكويت بيليندا لويس، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما التقى الشيخ سالم العبدالله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.
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