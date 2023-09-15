«الأنصاري» تحصد جائزتين في حفل «قادة المدفوعات 2023»

«الأنصاري» تحصد جائزتين في حفل «قادة المدفوعات 2023»
التاريخ
9/15/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
حصدت الأنصاري للخدمات المالية جائزتين خلال حفل جوائز «قادة المدفوعات 2023» MEA Finance الذي أقيم في دبي.
ونالت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية جائزة «أفضل تجربة مستخدم للمدفوعات في دولة الإمارات»، كما حصدت «الأنصاري للصرافة» جائزة «أفضل مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية».
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نتشرف بإحراز هذه الجوائز المرموقة، ونفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزامنا بتوفير خدمات استثنائية لعملائنا، وإرساء معايير جديدة للتميز في الخدمات المالية على امتداد المنطقة.
ونتوجه بالشكر لـMEA Finance على هذا التكريم، ونعرب عن امتناننا لعملائنا على ثقتهم المستمرة بخدماتنا. كما نوجه الشكر لأعضاء فريق عملنا باعتبارهم حجر الأساس في نجاحنا وتميز خدماتنا، والمساهم الأول في حصولنا على هذا التكريم».
واستضافت مجلة MEA Finance جوائز «قادة المدفوعات 2023». وتكرم هذه الجوائز إنجازات المصارف والشركات التكنولوجية التي تتيح حلولاً مصرفية ذكية، وتسهم في دفع عجلة النمو في الأسواق الإقليمية.
MENAFN15092023000110011019ID1107078313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.