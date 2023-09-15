«الأنصاري» تحصد جائزتين في حفل «قادة المدفوعات 2023»

حصدت الأنصاري للخدمات المالية جائزتين خلال حفل جوائز «قادة المدفوعات 2023» MEA Finance الذي أقيم في دبي.

ونالت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية جائزة «أفضل تجربة مستخدم للمدفوعات في دولة الإمارات»، كما حصدت «الأنصاري للصرافة» جائزة «أفضل مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية».

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نتشرف بإحراز هذه الجوائز المرموقة، ونفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزامنا بتوفير خدمات استثنائية لعملائنا، وإرساء معايير جديدة للتميز في الخدمات المالية على امتداد المنطقة.

ونتوجه بالشكر لـMEA Finance على هذا التكريم، ونعرب عن امتناننا لعملائنا على ثقتهم المستمرة بخدماتنا. كما نوجه الشكر لأعضاء فريق عملنا باعتبارهم حجر الأساس في نجاحنا وتميز خدماتنا، والمساهم الأول في حصولنا على هذا التكريم».

واستضافت مجلة MEA Finance جوائز «قادة المدفوعات 2023». وتكرم هذه الجوائز إنجازات المصارف والشركات التكنولوجية التي تتيح حلولاً مصرفية ذكية، وتسهم في دفع عجلة النمو في الأسواق الإقليمية.