الاتحاد الأوروبي لا يخشى حرباً تجارية مع الصين



أكد الاتحاد الأوروبي الجمعة استعداده لأي رد فعل صيني غداة تحذير بكين من أن التحقيق الذي تجريه بروكسل في الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية سيضر بالعلاقات التجارية بينهما.

وأتى التحذير الصيني بعدما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بضغط من فرنسا، فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، في خطوة رحّبت بها الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي التي تندّد بمنافسة غير عادلة.

وقالت فون دير لايين "الأسواق العالمية مليئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة والتي يتم إبقاء أسعارها منخفضة بشكل مصطنع بفضل إعانات عامة ضخمة".

ويحتمل أن يشهد التحقيق محاولة الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات لحماية الشركات من خلال فرض رسوم جمركية على السيارات التي يعتقد أنها تباع بأسعار مخفضة ما يؤثر على المنافسة العادلة في السوق.

وكانت وزارة التجارة الصينية وصفت في بيان التحقيق بأنه "تدبير حمائي صريح من شأنه أن يعطل بشكل حاد سلسلة التوريد العالمية لصناعة السيارات، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي".

وتشكل التجارة مع الصين حوالى 2,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو.

ولم يبد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني انزعاجه من التحذير عندما سئل عما إذا كان اقتصاد منطقة اليورو يمكنه الصمود اذا فرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جديدة.

وقال في تصريحات قبيل اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو في إسبانيا إنه لا يشعر بالقلق، "لكن علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بجدية شديدة"، مشيرا إلى أنه "لا سبب محددا لرد فعل (من الصين) ولكنه محتمل دائما".

ويأتي التحقيق بعد أن دفعت فرنسا بروكسل إلى اتخاذ إجراءات أقوى للدفاع عن الصناعة الأوروبية ضد التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة.

وشدّد وزير المال الفرنسي برونو لومير على قوة الاتحاد الأوروبي رافضا الاتهامات باتّباع نهج حمائي.

وقال في تصريح لتلفزيون بلومبرغ مساء الجمعة "علينا ألا نخشى أي بلد. نحن الاتحاد الأوروبي... نحن القارة الأقوى اقتصاديا".

وتابع "لسنا هنا لإطلاق أي حرب تجارية"، مضيفا "لا علاقة للأمر بالحمائية".

وأضاف "من الجيّد أن أوروبا تدرك وجوب الدفاع عن مصالحها الاقتصادية"، مشيرا إلى تدابير تتّخذها الولايات المتحدة والصين لحماية اقتصاديهما.

من جهتها أيدت ألمانيا، التي تضم مجموعة من كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، التحقيق رغم ما لديها من مخاوف حيال ذلك.

وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر "إذا كانت هناك مخاوف من أن يكون (التحقيق) غير عادل، فيجب النظر فيه"، مشيرا إلى أن "التجارة العالمية مبنية على قواعد تنطبق أيضا على السيارات الكهربائية".

واعترف جنتيلوني بأن مستوى التجارة مع الصين "متباين بين الدول الأعضاء".

وتعد الصين أكبر سوق عالمي لكبرى ماركات السيارات الألمانية مثل فولكسفاغن وأودي ومرسيدس وبي إم دبليو، كما تعتبر الوجهة الرئيسية لكبرى شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل كيرنغ وهيرميس.

- "قوة تجارية عظمى" -

إلى ذلك أصرت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو على أن الاتحاد الأوروبي هو "قوة تجارية عالمية عظمى"، وأيدت بشدة الاجراء بحق الصين.

ويعتقد خبراء أن السيارات الصينية تتفوق على المنافسين الأوروبيين بنحو 20 في المئة، وتعتقد بروكسل أن هذا قد يكون بسبب ممارسات غير قانونية، لكن بكين تؤكد أن صناعتها تجني فوائد الاستثمار.

في السباق على إنتاج التكنولوجيا النظيفة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى عدم تكرار أخطائه السابقة.

فعندما بدأت روسيا غزو أوكرانيا سارع التكتل للبحث عن مصادر طاقة بديلة وقد أنفق مليارات اليورو على تقريب الإنتاج من أراضيه.

في هذا العام أطلقت فون دير لايين مجموعة خطط، بما في ذلك تشريعات، للدفع قدما بالتحول إلى اقتصاد يعتمد على موارد مراعية للبيئة وتأمين المواد الخام الأساسية لأوروبا.

ووافق الاتحاد الأوروبي هذا العام على صفقة لإنتاج مزيد من الرقائق في أوروبا لتأمين المكوّنات اللازمة للسلع الإلكترونية.



