«ديلويت» تتولى إعادة هيكلة مجموعة «كيه بي بي أو»



حصل أمناء شركة ديلويت الشرق الأوسط، على موافقة المحكمة لإعادة هيكلة مجموعة «كيه بي بي أو» والكيانات المرتبطة بها بعد موافقة أغلبية الدائنين في أغسطس بموجب قانون الإفلاس الإماراتي.

وتُعتبر إعادة هيكلة مجموعة (KBBO) أضخم قضية إفلاس محلية ناجحة بموجب الاختصاص القضائي لقانون الإفلاس الذي أصدرته دولة الإمارات عام 2016. حيث ضمّت هذه القضية 29 شركة، إضافة إلى اثنين من المساهمين وسيتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة هذه من أجل تعظيم العوائد لجميع الدائنين الذين تتراوح قيمة مطالباتهم من 7 إلى 12 مليار درهم، بما فيها العديد من التزامات الضمان البينية داخل الشركات الأعضاء في هذه المجموعة.

وتتألف المجموعة التي تأسست في الإمارات عام 2008 وتعمل في قطاع الأعمال والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ثلاث مجموعات، وهي: مجموعة مستشفيات الإمارات، وهي مجموعة من الشركات والأعمال المختصة بتشغيل المستشفيات والعيادات؛ ومجموعة المنتجات الاستهلاكية، تتركز أعمالها في مجال المواد الاستهلاكية والتجزئة، وتضم العديد من العلامات التجارية من بينها «فريشلي فروزن فودز»، ومجموعة الاستثمارات، وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة، وتمتلك مصالح في مجموعة متنوعة من القطاعات الموزعة في مناطق جغرافية مختلفة.

وانطوت خطة إعادة هيكلة المجموعة الأولى «مجموعة مستشفيات الإمارات» على عدة عناصر مثل الحصول على تمويل بمبلغ 150 مليون درهم على شكل سندات جديدة يقوم الدائنون بإصدارها لسداد ديون المجموعة، وإعادة رسملة الميزانية العمومية للمجموعة لمواءمة قدرتها على خدمة الدين مع التزامات ديونها؛ بالإضافة إلى خيار تنفيذ خطة تسييل الأصول.

وقد أدى منع التصفية لمجموعة مستشفيات الإمارات إلى ضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية من مختلف المستشفيات والعيادات المنضوية تحت هذه المجموعة، بالإضافة إلى المحافظة على 2,000 وظيفة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال استمرار عمليات هذه المنشآت الصحية.