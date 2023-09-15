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21.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

9/15/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم وربح رأسمالها السوقي أكثر من 21.5 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم من 3.515 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى نحو 3.556 تريليون، اليوم، موزعة بواقع 2.87 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 9590.38 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" رابحاً نحو 0.85% إلى مستوى 9880.46 نقطة، وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4043.4 نقطة.

وعلى الصعيد الأسبوعي، ربحت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 42.7 مليار درهم، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 2.24% وزاد مؤشر "فادجي" بنسبة 1.96% ليسجل المؤشران أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر الماضي.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.95 مليار درهم، موزعة بواقع 5.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و3.1 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على 1.82 مليار سهم، عبر تنفيذ 113.5 ألف صفقة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بسيولة بلغت قيمتها مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" بسيولة 675.6 مليون درهم، و"ألفاظبي" جاذباً 558.9 مليون درهم، و"الدار العقارية" بتداولات 285.3 مليون درهم.

بينما شهد سوق دبي، استحواذ "الإمارات دبي الوطني" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 1.9 مليار درهم، ثم "إعمار العقارية" مستقطباً نحو 361.7 مليون درهم، و"مصرف عجمان" بسيولة 173.4 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" 100 مليون درهم.

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