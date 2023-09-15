21.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

21.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
التاريخ
9/15/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم وربح رأسمالها السوقي أكثر من 21.5 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.
وصعد رأس المال السوقي للأسهم من 3.515 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى نحو 3.556 تريليون، اليوم، موزعة بواقع 2.87 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 9590.38 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" رابحاً نحو 0.85% إلى مستوى 9880.46 نقطة، وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4043.4 نقطة.
وعلى الصعيد الأسبوعي، ربحت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 42.7 مليار درهم، فيما صعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 2.24% وزاد مؤشر "فادجي" بنسبة 1.96% ليسجل المؤشران أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر الماضي.
واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.95 مليار درهم، موزعة بواقع 5.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و3.1 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على 1.82 مليار سهم، عبر تنفيذ 113.5 ألف صفقة.
وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بسيولة بلغت قيمتها مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" بسيولة 675.6 مليون درهم، و"ألفاظبي" جاذباً 558.9 مليون درهم، و"الدار العقارية" بتداولات 285.3 مليون درهم.
بينما شهد سوق دبي، استحواذ "الإمارات دبي الوطني" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 1.9 مليار درهم، ثم "إعمار العقارية" مستقطباً نحو 361.7 مليون درهم، و"مصرف عجمان" بسيولة 173.4 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" 100 مليون درهم.
MENAFN15092023000110011019ID1107078310
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.