«الهلال الأحمر» يعزز عملياته الإغاثية للمتأثرين بفيضانات ليبيا

عززت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» عملياتها الإغاثية لصالح المتأثرين من السيول والفيضانات في ليبيا.

وواصلت الهيئة تقديم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الكارثة خاصة في الشرق الليبي عبر توفير مئات الأطنان من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية.

إلى ذلك يواصل وفد الهلال الأحمر الإماراتي وفريقه الإغاثي الموجود حالياً على الساحة الليبية تقييم الأوضاع الميدانية ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة، لتوفير المزيد منها عبر رحلات الجسر الجوي الإماراتي المتواصلة لمساندة الأشقاء في ليبيا، والوقوف إلى جانبهم، وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم في ظروفهم الراهنة.

وأكد حمود عبد الله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة آلت الهيئة على نفسها تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للأشقاء في ليبيا، والوقوف إلى جانبهم حتى تنجلي هذه المحنة التي خلفت أوضاعا إنسانية مأساوية، وأودت بحياة الآلاف وأحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية والممتلكات».

وأشار الجنيبي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في برامج الهيئة الإغاثية التي أعدت خطة طموحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين، تأكيداً لالتزامها الإنساني تجاههم، وتحقيقاً لتطلعاتها في الحد من تداعيات الكارثة عليهم.

وشدد على مضي الهيئة قدماً في تعزيز استجابتها لصالح المتضررين، في إطار التزامها الإنساني ومسؤوليتها التضامنية مع ضحايا الفيضانات.