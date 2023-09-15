ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي
التاريخ
9/15/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن السفير الفرنسي في النيجر "يحتجزه" العسكريون الحاكمون، لافتا الى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".
وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا"، مضيفا أن العسكريين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26
يوليو "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية".
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