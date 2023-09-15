ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن السفير الفرنسي في النيجر "يحتجزه" العسكريون الحاكمون، لافتا الى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا"، مضيفا أن العسكريين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26

يوليو "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية".