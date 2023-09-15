Friday, 15 September 2023 11:11 GMT

ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـاحتجاز السفير الفرنسي

9/15/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن السفير الفرنسي في النيجر "يحتجزه" العسكريون الحاكمون، لافتا الى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا"، مضيفا أن العسكريين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26
يوليو "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية".

MENAFN15092023000110011019ID1107078308

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث