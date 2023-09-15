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روسيا ترفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

9/15/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي، لمواجهة مخاطر التضخم، بعد الزيادة الطارئة للفائدة الشهر الماضي التي لم تحقق تأثيراً كبيراً في وقف تراجع الروبل الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية، اليوم، من 12% إلى 13%.

وقال البنك، في بيان، إنه سيدرس مدى الحاجة إلى زيادات جديدة في الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة.

وإلى جانب إعلان زيادة الفائدة، قال أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك إنهم يتوقعون أن يتراوح معدل التضخم خلال العام الحالي بين 6 و7%، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 5 و6.5%.

وقالت إيلفيرا نابولينا، محافظ البنك المركزي الروسي: «رفعنا الفائدة الرئيسية؛ لأن مخاطر التضخم تحققت، ونخطط لإبقائها مرتفعة لفترة طويلة من الوقت؛ حتى نقتنع بأن تراجع التضخم مستدام وطبيعي».

وفقد الروبل الروسي مكاسبه بعد إعلان زيادة الفائدة، لكنه ظل أعلى من مستواه أمس بنسبة 0.5%، ليسجل 96.8675 روبل لكل دولار بحلول الساعة 3:29 مساء بتوقيت موسكو، وكان الروبل قد ارتفع في بداية تعاملات اليوم بنسبة 1.3%.

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