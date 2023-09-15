روسيا ترفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

روسيا ترفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
التاريخ
9/15/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي، لمواجهة مخاطر التضخم، بعد الزيادة الطارئة للفائدة الشهر الماضي التي لم تحقق تأثيراً كبيراً في وقف تراجع الروبل الروسي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية، اليوم، من 12% إلى 13%.
وقال البنك، في بيان، إنه سيدرس مدى الحاجة إلى زيادات جديدة في الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة.
وإلى جانب إعلان زيادة الفائدة، قال أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك إنهم يتوقعون أن يتراوح معدل التضخم خلال العام الحالي بين 6 و7%، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 5 و6.5%.
وقالت إيلفيرا نابولينا، محافظ البنك المركزي الروسي: «رفعنا الفائدة الرئيسية؛ لأن مخاطر التضخم تحققت، ونخطط لإبقائها مرتفعة لفترة طويلة من الوقت؛ حتى نقتنع بأن تراجع التضخم مستدام وطبيعي».
وفقد الروبل الروسي مكاسبه بعد إعلان زيادة الفائدة، لكنه ظل أعلى من مستواه أمس بنسبة 0.5%، ليسجل 96.8675 روبل لكل دولار بحلول الساعة 3:29 مساء بتوقيت موسكو، وكان الروبل قد ارتفع في بداية تعاملات اليوم بنسبة 1.3%.
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