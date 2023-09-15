أخبار مصر.. طقس حار غدا بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة





طقس حار غدا بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة





تتوقع

هيئة الأرصاد الجوية

، أن يشهد غدا السبت،

طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات للشعب الليبى برا وبحرا





تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإستمرار تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.





وزير التموين: طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ25%





أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، وأن الحلوى المطروحة بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من

حلوى المولد النبوي الشريف ، أن حلوى المولد النبوى الشريف قد تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكى مشيراً إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.





عمر العوضى يتأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز بذهبية أفريقيا فى الملاكمة





تأهل

عمر العوضى

لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة إلى أولمبياد باريس 2024 بعدما حصد ذهبية بطولة أفريقيا بالسنغال بالفوز على بطل الكونغو 3/1 .





الزمالك: مستعدون لمواجهة أرتا سولار على النجيل الصناعى ونثق فى اللاعبين





أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون قوية، وشدد على ثقته في اللاعبين.





أجواء ساحرة بالعاصمة الإدارية خلال حفل رعاية المنتخبات الوطنية





وسط أجواء رائعة وساحرة بساحة الشعب فى العاصمة الإدارية الجديدة، انطلق حفل رعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم بحضور عدد من القيادات والرموز الرياضية.







السكة الحديد: تشغيل قطارى "القاهرة/القناطر " وإيقاف "القاهرة / مطروح"





وجه المهندس محمد عامر – رئيس

الهيئة القومية لسكك مصر ، بإعادة تشغيل قطارى 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس ) وذلك اعتبارا من يوم 15/10/2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات ( 548 / 562 / 551 / 121 ) طبقا للجداول المرفقة

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تعطل حركة المرور والسفر وإغلاق المترو في إسبانيا بسبب الفيضانات





ضربت عاصفة شديدة مدينة مدريد الإسبانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما تسبب في فيضانات عارمة وتعطيل حركة السفر.





ملعب مباراة السوبر الأفريقى جاهز لاستقبال الأهلي واتحاد العاصمة





نشر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" صوراً لملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف قبل ساعات من استضافة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي والمقرر لها التاسعة مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة.





قوافل ستر وعافية تخدم 80 ألف مواطن فى سدس ببنى سويف خلال يومين





خلية نحل تجوب جميع أنحاء الجمهورية قوافل ستر وعافية 24 تخدم 80 ألف مواطن على مدار يومين وفى مدينة سدس بمحافظة بنى سويف وزعت كراسى متحركة للأشخاص الأكثر احتياجا وقامت بسداد الديون عن الغارمين.





الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية بكافة الأنحاء واعتدال درجات الحرارة





كشفت

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استقرار حالة الطقس على كافة الأنحاء بالجمهورية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،

معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

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طفرة فى كل مكان.. جولات الرئيس فى قرى حياة كريمة تطمئن المصريين





يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما على متابعة ما يجرى على أرض الواقع من مشروعات، والتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات الدورية للقرى التي تشهد تطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة".





دراسة جديدة تحذر: الأرض أصبحت غير آمنة للبشرية.. وهذه أبرز التهديدات





وجدت دراسة جديدة أن الأرض الآن "خارج نطاق الحدود الآمنة للبشرية"، وفقاً لصحيفة "مترو"، حيث يحتوي كوكبنا على تسعة عوامل تهدد الحدود الآمنة للبشرية، وهي

تغير المناخ ، واستنفاد الأوزون، وتحمض المحيطات، واستخدام المياه العذبة، وتغير النظم الأرضية، وفقدان التنوع البيولوجي، ودورات النيتروجين والفوسفور، وتحميل الهباء الجوي في الغلاف الجوي، والتلوث الكيميائي.





الأهلى يحصد السوبر الأفريقى 8 مرات تحت قيادة 5 مدربين.. تعرف عليهم





يستعد

الأهلي

واتحاد العاصمة الجزائري لخوض أول مباراة خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، عندما يلتقي الفريقان فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي.





إنجاز.. تنفيذ أطول شبكة طرق فى مصر بطول 1200 كم لربط الوادى الجديد بوادى النيل





أعلن اللواء محمد الزملوط

محافظ الوادى الجديد ، عن تحقيق إنجاز تاريخى بدعم الرئيس السيسي فى قطاع الطرق تضمنت تنفيذ أطول شبكة طرق بالمحافظة بأطوال تصل إلى أكثر من 1200 كيلومتر، مقسم لمسافات يبدأ من توشكى فى أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادى الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.





شاهد كيف رفعت "حياة كريمة" مستوى معيشة أسرة مصرية من البحيرة





ساهمت مبادرة حياة كريمة في تغيير معيشة المواطنين في قرية زاوية صقر، وذلك ضمن الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق الطفرة التنموية في جميع محافظات مصر.





كاف يختار مصطفى عبده للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الأفريقى





اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مصطفى عبده، نجم النادى

الأهلى

الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الأفريقى، خلال المباراة التى تجمع الأهلى مع اتحاد العاصمة الجزائرى مساء اليوم الجمعة.





التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد العاصمة.. الشحات وأفشة وكهربا فى الهجوم





يخوض فريق الكرة بالنادى

الأهلى

فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، اختبارًا أفريقياً صعباً حينما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى باستاد الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية فى بطولة السوبر الأفريقى.





وزير الاتصالات: شركة عالمية تطلق مبادرة لتدريب 5 آلاف شاب على البرمجيات





شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة؛ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "فى إم وير " VMware العالمية المتخصصة في مجالات البنية التحتية السحابية بشأن إطلاق مبادرة Multi-Cloud

ضمن برنامج أكاديمية "في إم وير" VMware لتكنولوجيا المعلومات.





الأهلى يواجه الإسماعيلى 8 أكتوبر فى الدورى باستاد برج العرب





حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 8 أكتوبر المقبل موعدا لمباراة الأهلى والإسماعيلى باستاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى، وتنطلق المباراة فى تمام السابعة مساء.





ارتفاع الإصابات بفيروس "نيباه" فى ولاية كيرالا الهندية لـ 6 حالات





أعلنت السلطات الهندية ارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس

نيباه

فى ولاية كيرالا الواقعة جنوبى البلاد إلى 6 حالات.





رأفت الهجان أبرزها.. دراما مصرية خلدت ذكرى نصر أكتوبر.. فيديو





دور كبير للدراما المصرية فى تناول نصر حرب أكتوبر المجيدة، الذى يحتفل به الشعب المصرى يوم 6 أكتوبر من كل عام، تخليداً لتلك الذكرى العظيمة.





رسميا.. إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للأبطال من 24 إلى 29 ديسمبر





قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.





الإسكان: تسليم أول رخصة بناء بمنطقة السلام فى الشروق ودراسة باقى الطلبات





سلم المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

لقطاع التنمية وتطوير المدن، أول رخصة بناء بمنطقة السلام بامتداد

مدينة الشروق ، كنتيجة ختامية لأعمال التقنين، حيث سبق تلك الخطوة سلسلة من الدراسات من خلال اللجان المختصة لتقنين قطع الأراضي محل البحث، وجارٍ دراسة باقي الطلبات تمهيدًا لاستخراج باقي الرخص، وذلك لوضع المناطق المضافة في نطاقها القانوني للوصول بالصورة العمرانية التي تستهدفها الهيئة للقضاء على كافة مظاهر العشوائية، تنفيذا

لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.







أسوشيتدبرس: بدء إضراب 13 ألفا من عمال صناعة السيارات بأمريكا





بدأ نحو 13 ألف من العاملين فى

صناعة السيارت الأمريكية

إضرابا اليوم، الجمعة بعدما فشلت المفاوضات التى أجراها قادة العمال من أجل سد الفجوة الكبيرة بين مطالب النقابات العمالية فى محادثات العقود، وما تريد شركات السيارات الثلاثة الكبرى فى ديترويت أن تدفعه لهم.





وزير المالية: العضوية في "بريكس" تسهم في توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عضوية مصر في "بريكس " تفتح آفاقًا تنموية لتنفيذ العديد من المشروعات المستهدفة، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن تجمع «البريكس» من المنتظر أن يكون صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية.