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وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 31 مليونا و238 ألف خدمة مجانية

9/15/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 31 مليونا و238 ألفا و993 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 14 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة » قدمت منذ انطلاقها 926 ألفا و928 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونين و367 ألفا و859 زيارة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ407 آلاف و141 طفلا، فيما قدمت الحملة مليونين و808 آلاف و232 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 216 ألفا و356 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و385 ألفا و688 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 139 ألفا و150 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ867 ألفا و785 مواطنا.



وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليون و171 ألفا و960 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 798 ألفا و677 مواطن.



وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 5 ملايين، و340 ألفا و763 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 5 ملايين و53 ألفا، و697 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 10 ملايين و565 ألفا و19 طفلا.



واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 189 ألفا و738 خدمات في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 3 ملايين و942 ألفا و243 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.



ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».











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