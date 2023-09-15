المسمارى: الجيش الليبى فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في مدينة درنة

المسمارى: الجيش الليبى فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في مدينة درنة
التاريخ
9/15/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Youm7) أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، أن الإعصار دانيال أكبر كارثة في تاريخ ليبيا، موضحا أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تماما.
وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي، خلال كلمة ألقاها نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الإعصار مسح كل شيء أمامه خلال انتقاله من غرب البلاد إلى شرقها، مبينا أن الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة.
ونوه المسماري بأن الجيش الليبي ليس لديه خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.
MENAFN15092023000132011024ID1107078245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.