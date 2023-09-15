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المسمارى: الجيش الليبى فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في مدينة درنة

9/15/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Youm7) أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، أن الإعصار دانيال أكبر كارثة في تاريخ ليبيا، موضحا أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تماما.



وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي، خلال كلمة ألقاها نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الإعصار مسح كل شيء أمامه خلال انتقاله من غرب البلاد إلى شرقها، مبينا أن الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة.



ونوه المسماري بأن الجيش الليبي ليس لديه خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.













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