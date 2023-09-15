الجيش اليمنى بتعز يسقط طائرة مسيرة للحوثيين

وأوضح مصدر بمحور تعز العسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة التابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية للجيش فى جبهة مقبنة بالريف الغربى للمدينة.

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