الجيش اليمنى بتعز يسقط طائرة مسيرة للحوثيين

الجيش اليمنى بتعز يسقط طائرة مسيرة للحوثيين
التاريخ
9/15/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Youm7) أسقطت دفاعات الجيش اليمنى بمحافظة تعز، اليوم /الجمعة/، طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية غرب المدينة.
وأوضح مصدر بمحور تعز العسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة التابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية للجيش فى جبهة مقبنة بالريف الغربى للمدينة.
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