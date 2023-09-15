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الأرشيف والمكتبة الوطنية يحصد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

9/15/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Youm7) حصد الأرشيف والمكتبة الوطنية جائزة الشارقة للاتصال الحكومي؛ فئة أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي، في الدورة العاشرة للجائزة 2023، وهذه المرة الثالثة التي يُتوّج بها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وقد سلّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام الجائزة إلى السيد راشد الفلاحي مستشار التطوير الإداري في الحفل الذي أقيم في الشارقة.



وبهذه المناسبة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: يسعدنا أن تقترن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي حصدها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالابتكار، فهذه الجائزة الرفيعة دليل على اهتمامنا بخلق آليات جديدة تؤكد أهمية تعزيز التفاعلية في الاتصال الحكومي ذلك المجال الحيوي الهام، وتبنّي ممارسات أكثر ابتكارية ونحن نواكب عصر التطور الرقمي ونعمل على استثماره في التواصل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والجمهور، وقدرته على استشراف استراتيجيات الاتصال الحكومي وممارساته المستقبلية واتساعها بما ينسجم مع استدامة التطور الذي يشهده الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يواكب التطور المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة.



وأضاف: إن فوز الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذه الجائزة يعد داعماً حقيقياً للإبداع والتميز وهو شهادة على ما يتمتع به الأرشيف والمكتبة الوطنية من قدرة على استدامة التجديد والابتكار في الاتصال الحكومي، وحرصه على الريادة في هذا المجال الحيوي، وتشجيعه على مواصلة مسيرته ومسؤوليته في حفظ ذاكرة الوطن للأجيال، ونحن سعداء باقتران جائزتنا بالابتكار الذي ليس له خط نهاية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي روضت المستحيل وهي تسير في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة نحو مئويتها 2071 تتطلع إلى الصدارة عالمياً.



ورفع سعادة مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية الشكر والتقدير إلى القائمين على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والمنظمين لها وإلى لجنة التحكيم.



وتقدم سعادته بأحرّ التهاني إلى قيادة الأرشيف والمكتبة الوطنية، على ما يلاقيه الأرشيف والمكتبة الوطنية من دعم وتوجيه يجعلانه دائماً أهلاً للتميز والابتكار، وتوجّه سعادته بالشكر أيضاً إلى موظفي الأرشيف والمكتبة الوطنية الذين يثرون مسيرته بالعمل والعطاء والأفكار المبدعة والابتكارية، وهم حريصون على أداء الأمانة بمسؤولية.



ويذكر أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد فاز في عام 2017م بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، فئة أفضل إستراتيجية اتصال حكومي، وفي عام 2018 فاز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، فئة أفضل خطة اتصال.











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