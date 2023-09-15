قائد الجيش اللبنانى: صمود المؤسسة العسكرية يرجع لإيمان العسكريين بوطنهم

جاء ذلك خلال قيام قائد الجيش اليوم بوضع حجر الأساس لثكنة تابعة لفوج المغاوير (قوات خاصة بالجيش اللبناني) فى منطقة مراح الديشار - المتين بحضور النائب ميشال ضاهر وعدد من القيادات الشعبية والتفيذية بالمنطقة.



وأشار العماد عون إلى أن صمود الجيش يرجع أيضًا إلى ثقة اللبنانيين فى الداخل والخارج ومحبتهم للمؤسسة العسكرية، ومسارعتهم إلى دعمها بجميع الإمكانات المتاحة.



وتقع الثكنة على طريق بسكنتا - زحلة، وسوف تشكل عامل اطمئنان لأهالى المنطقة ولمستخدِمى الطريق، كما وضع العماد عون حجر الأساس لنادى ضباط منطقة البقاع.







