المبعوث الرئاسى الفرنسى يؤكد إيجابية محادثاته بلبنان وقرب انتخاب رئيس جديد للبلاد

جاء ذلك فى اتصال هاتفى تلقاه ميقاتى من لودريان، اليوم /الجمعة/، حسبما أكد مجلس الوزراء اللبناني.

وأضاف مجلس الوزراء أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أن نتائج المحادثات إيجابية وتؤكد قرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية.



وكان لودريان قد استهل زياراته فى بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، بلقاء مع ميقاتى فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية، ثم أجرى لقاءً مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى قبل أن يبدأ لودريان سلسلة من اللقاءات مع ممثلى القوى والتيارات والأحزاب السياسية.



وتعد تلك الزيارة هى الثالثة للمبعوث الفرنسى إلى لبنان منذ تكليفه بالمهمة من قبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى شهر يونيو الماضي.