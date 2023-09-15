محافظة القاهرة تنظم زيارة لمتحف الحضارة لأبناء مدينتى الخيالة والمحروسة

وأكد محافظ القاهرة على حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية لقاطنى تلك المناطق مما يسهم في خلق جيل قوى نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الانتماء .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء المدن الجديدة فى إبراز مواهبهم .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذه الجولة التثقيفية التوعوية للأطفال تأتى فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق بديل المناطق غير الآمنة وتنميتها ثقافيًا واجتماعيًا .















