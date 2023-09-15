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الداخلية توزع حقائب مدرسية وعبوات مواد غذائية ضمن مبادرة كلنا واحد

9/15/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Youm7) فى إطار مبادرة "كلنا واحد " التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، فقد قامت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال.

كما تم
توزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (القليوبية – دمياط – السويس – الإسماعيلية – مطروح – بنى سويف – شمال سيناء – بورسعيد – الدقهلية)، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


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