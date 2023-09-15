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إطلاق قافلة بيطرية علاجية مجانية بمنطقة جزيرة محمد وعزبة الخلايفة بالوراق

9/15/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة إطلاق قافلة علاجية مجانية بالجهود الذاتية لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجاً بناحية منطقة جزيرة محمد وعزبة الخلايفة بحي الوراق، وذلك بمشاركة أطباء إدارة الوراق البيطرية ولجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة.
يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.
وأسفرت جهود القافلة عن رش 1000 رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 800 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وأخذ 36 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ15 رأس ماشية.
وشهدت القافلة علاج 112 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 57 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، وعلاج 150 طائر ضد الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إرشادية عن أهمية تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية.


















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