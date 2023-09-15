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التضامن × أسبوع.. تسليم 220 وحدة سكنية لأبناء مصر بعد تخرجهم من الرعاية اللاحقة

9/15/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 14 سبتمبر ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:


- صندوق عطاء للاستثمار الخيرى يطلق حملة "مكاننا في كل حتة" على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة وآليات التعامل الصحيح معهم.
- حملة وزارة التضامن الاجتماعى "علشان ولادكم.. احسبوها صح" تكثف من نشاطها بالمحافظات وتستهدف نشر التوعية بعدد من القضايا الاجتماعية الهامة مثل الحد من الزيادة السكنية، ومناهضة ختان الإناث، وزواج القاصرات، وعمل الأطفال، والتربية الإيجابية. - برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ينتهي من تدريب 750 مكلفة خدمة عامة، و652 من المخطوبين، وينفذ 140 تدريبا نوعيا للشباب بمشاركة ذوي الإعاقة وأبناء مصر.
- تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان" في 750 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمشاركة 5000 متطوع، لتوعية الأطفال والشباب من خطر التعاطي والإدمان.
- برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية ينفذ برامج اعداد مدربين حول "التربية الإيجابية" لهيئة تدريس كليات الخدمة الاجتماعية بجامعتى حلوان وبنها، وينتهي من تدريب 250 مدربا لمقدمى الخدمة بمراكز التاهيل.
- القباج تلتقي ب
باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث أوجه التعاون في قطاع المشروعات متناهية الصغر، وفي تهيئة مناخ داعم لتنشيط ودعم التراث الحرفي.
- التضامن الاجتماعي تنتهي من تسليم 220 وحدة سكنية لأبناء مصر بعد تخرجهم من مرحلة الرعاية اللاحقة، مع تأثيثها وفرشها،
وتتابع أوضاعهم بعد التخرج لحين لاستقلالهم ودمجهم بالكامل في المجتمع.
- القباج تلتقي، عبر الفيديو كونفرانس، بالسفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة مستجدات ملفات حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والمدنية.

- توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وتبادل البيانات الخاصة بهم، والتوسع في التثقيف الانتخابي للمجتمعات المحلية.
- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل كيم بوينج، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بهدف الترحيب به ومناقشة تعزيز التعاون في مجال حماية العمالة غير المنتظمة ومد التغطية التأمينية للعمالة المصرية بكوريا الجنوبية.

التنسيق
لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والوفاء بنسبة 5% في فرص التشغيل والتوسع في حملات التدريب لتأهيلهم لسوق العمل. - وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتصرح بالانتهاء من الكشف على 150 ألف موظف في 29 وزارة وجهة حكومية بجميع المحافظات، مع التركيز على المرافق الحيوية والخدمية، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 0.5%.
- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل رئيس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية
"يوسوكى جين" رئيس مكتب المنظمة فى مصر والوفد المرافق من وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، بهدف مراجعة نتائح تقرير الأداء الاقتصادي المصري وأثره على برامج التشغيل وبرامج الدعم.
- التضامن الاجتماعي تخطط للاحتفال بيوم المسنين العربي والدولي، والتحضير لعدد من الفعاليات والمزايا لكبار السن أثناء شهر أكتوبر 2023.
- المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، تحت مظلة الوزارة، تنفذ مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 135 مليون جنيه، وتتوسع في دعمها للأسر الأولى بالرعاية لتشمل اجمالى 13,230 اسرة، إضافة الى توزيع الشنط المدرسية، وسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين. - بتشريف
رئيس الجمهورية، القباج تشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأشقاء بدولة ليبيا بدعم مكثف من القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية. - وتنفيذًا لتوجيهات
رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين جراء إعصار ليبيا، و25 ألف جنيه لكل مصاب وتحمل المصروفات الدراسية لابناء الضحايا ودعم غذائى شهرى لحين استقرارهم اقتصادياً واجتماعياً. - تزامنا مع اليوم العالمى لمحو الامية، التضامن الاجتماعى تعلن عن محو أمية أكثر من مليون شابة وسيدة معظمهن من أسر تكافل وكرامة، كما تعلن ختام مشروع قرية متعلمه الذي تم اطلاقه في 2021 بهدف تكافؤ الفرص التعليمية. - التضامن الاجتماعي تشهد ختام مشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال"، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتنمية ومنظمة يونيسف، والذي يهدف إلى طرح تدابير بديلة لإحتجاز الأطفال في تماس مع القانون، وإعادة دمجهم في المجتمع. - في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى و المنظمة الأفريقية الأسيوية للتنمية الريفية، زيارة لوفد وزارة التضامن الاجتماعى لدولة ماليزيا في اطار التعرف على التجربة الماليزية في مجالات التنمية ودعم المرأة والقروض متناهية الصغر. - مديريات التضامن الاجتماعي تشهد نشاطًا مكثفًا لتوزيع صكوك اللحوم والمساعدات الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة الأوقاف. - في إطار التوسع في خدمات الطفولة المبكرة، وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل تدريب 600 مشرفة حضانة بمحافظة البحيرة لرفع المهارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأطفال الحضانات. - في إطار حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، ، تدريب 250 قيادة شبابية بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، لإدارة 15 ألف متطوع مساهمين في الوصول وتسجيل ذوي الإعاقة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.




















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