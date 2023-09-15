ماكرون يؤكد حضوره قداس البابا فرنسيس كرئيس لدولة علمانية وليس ككاثوليكي

وأعلنت، أمس الخميس، الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيحضر القداس الذى يحتفل به البابا فرنسيس يوم السبت 23 سبتمبر الجارى فى ملعب "فيلودروم" الكبير بمارسيليا، وذلك وسط أجواء "شعبية" و"احتفالية".





وقال ماكرون، اليوم، أثناء تفقده إحدى الكنائس التراثية فى إقليم "كوت دور" (فى شمال شرقى فرنسا): "اعتقد أن هذا مكانى الذهاب إلى القداس.. لن أذهب ككاثوليكي، لكن سأذهب كرئيس للجمهورية التى هى فى الواقع علمانية"، مضيفًا أنه هو نفسه لن يمارس أى طقوس دينية خلال هذا القداس.





وقد أثار احتمال حضور ماكرون القداس جدلاً فى فرنسا، إذ اعتبره بعض النواب من اليسار بأنه يتنافى مع مبدأ علمانية الدولة، إلا أن ماكرون أكد أن حضوره لا يشكك فى حياد الدولة.





كذلك بالأمس، اعتبر مقربون من الرئيس أن الفصل بين الكنيسة والدولة لا يلغى "إقامة الجمهورية علاقات" مع كل الأديان، وأوضحوا أن الرئيس لن يشارك "فى الإفخارستيا"، أى فى سر التناول، وبالتالي.. أكد أحد مستشارى الرئاسة أن ماكرون لن يحضر القداس "كمتعبد" بل "كرئيس دولة"، وسبق له أن زار معابد يهودية فى الماضى أو شارك فى "إفطارات" خلال شهر رمضان.





وتعد مشاركة ماكرون فى قداس البابا فرنسيس هى الأولى من نوعها منذ القداس الذى احتفل به البابا يوحنا بولس الثانى فى 1980 فى ساحة كاتدرائية نوتردام فى باريس، بحضور الرئيس فاليرى جيسكار ديستان.





وستستقبل رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، البابا، يوم الجمعة 22 سبتمبر لدى وصوله إلى مارسيليا، وسيكون ماكرون حاضرا فى صباح اليوم التالى فى اختتام الاجتماعات بين أساقفة وشباب من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، ستركز خصيصا على الهجرة، لكنه لن يلقى كلمة.



ويعقد ماكرون بعد ذلك اجتماعًا مع البابا، هو الرابع منذ أصبح رئيسًا، وسيُحتفل بعد ذلك بالقداس فى ملعب فيلودروم، الذى يسع لـ 60 ألف شخص.





ويرافق الرئيس الفرنسى البابا إلى المطار بعد القداس، ويجرى معه "حوارًا قصيرًا آخر بهذه المناسبة"، بحسب الإليزيه.