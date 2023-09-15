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المجلس العسكرى فى بوركينا فاسو يأمر الملحق العسكرى بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد

9/15/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Youm7) دعا المجلس العسكرى فى بوركينا فاسو الملحق العسكرى بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد، بحسب سكاى نيوز.

ووصلت وحدات من جيش بوركينا فاسو إلى النيجر ضمن إطار شراكة بين البلدين للتدريب، وتطوير قدرات قوات البلدين في مجال مكافحة الارهاب.


وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إن انتشار وحدات جيش بوركينا فاسو في النيجر ليست موجهة ضد محموعة إيكواس.


وفي أغسطس الماضي، أعطى الانقلابيون العسكريون في النيجر الضوء الأخضر لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي للتدخل في النيجر "في حال تعرضت لعدوان"


وجاء هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبد الله ديوب لنيامي حيث استقبلهما الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تشياني.


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