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القبض على إرهابيين اثنين شمالى الهند

9/15/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Youm7) تمكنت الشرطة الهندية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، واكتشاف وكر تابع لجماعة "لشكر طيبة" المحظورة فى مقاطعة "بارامولا" فى الشطر الهندى "جامو وكشمير" التابع لإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.


وأوضحت الشرطة- حسبما نقلت شبكة "إن دى تى في" الهندية، اليوم /الجمعة/- أنه تم مصادرة أسلحة وذخيرة كانت فى حوزتهما، من بينها مسدسان وخمس قنابل يدوية.. كما تم فتح تحقيق فى الواقعة؛ لبحث تداعياتها.



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