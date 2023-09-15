القبض على إرهابيين اثنين شمالى الهند

القبض على إرهابيين اثنين شمالى الهند
التاريخ
9/15/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Youm7) تمكنت الشرطة الهندية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، واكتشاف وكر تابع لجماعة "لشكر طيبة" المحظورة فى مقاطعة "بارامولا" فى الشطر الهندى "جامو وكشمير" التابع لإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وأوضحت الشرطة- حسبما نقلت شبكة "إن دى تى في" الهندية، اليوم /الجمعة/- أنه تم مصادرة أسلحة وذخيرة كانت فى حوزتهما، من بينها مسدسان وخمس قنابل يدوية.. كما تم فتح تحقيق فى الواقعة؛ لبحث تداعياتها.
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