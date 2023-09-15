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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 25 إيرانى وثلاث وسائل إعلام وشركة إنترنت إيرانية

9/15/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن وزير الخارجية الأمريكية، عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة ماهسا "جينا" أمينى على يد قوات الأمن الإيرانية، إدراج 25 فردًا إيرانيًا وثلاث وسائل إعلام إيرانية مدعومة من الدولة وشركة أبحاث إنترنت إيرانية على قائمة العقوبات إزاء قمع النظام الإيرانى العنيف للاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد بعد وفاتها.

وقال الوزير الأمريكى -فى بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة- "إننا نتخذ هذا الإجراء بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والشركاء الآخرين الذين يفرضون أيضًا عقوبات هذا الأسبوع. وهذه هى الجولة الثالثة عشرة من العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة ردًا على حملة القمع الوحشية التى يمارسها النظام على الاحتجاجات".


وتتخذ الولايات المتحدة أيضًا خطوات لفرض قيود على تأشيرات الدخول لـ 13 مسؤولًا إيرانيًا وأفرادًا آخرين لتورطهم فى اعتقال أو قتل متظاهرين سلميين أو قمع حقوقهم فى حرية التعبير أو التجمع.


ومنذ وفاة ماهسا أمينى والاحتجاجات التى تلت ذلك، تابعت الولايات المتحدة قيود التأشيرات على 40 مسؤولاً إيرانيًا وأفرادًا آخرين لتورطهم فى هذه الأعمال التى تستهدف المتظاهرين السلميين.


جدير بالذكر أنه قبل عام واحد، أثارت وفاة ماهسا المأساوية أثناء احتجاز ما يسمى بـ "شرطة الأخلاق" الإيرانية مظاهرات فى جميع أنحاء إيران قوبلت بعنف لا يوصف، واعتقالات جماعية، وتعطيل منهجى للإنترنت، ورقابة من قبل النظام الإيراني.


وخلص بلينكن بالقول إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، لمحاسبة أولئك الذين يقمعون ممارسة الإيرانيين لحقوق الإنسان.


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