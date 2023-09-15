ماكرون: سفير فرنسا فى النيجر محتجز كرهينة

وقال ماكرون - فى تصريح له خلال جولته فى إقليم "كوت دور" (فى شمال شرق فرنسا) - : "فى الوقت الذى أتحدث فيه إليكم .. فى النيجر، لدينا سفير وأعضاء دبلوماسيون تم احتجازهم كرهائن فى السفارة الفرنسية"، مضيفًا أن الطعام الذى يتناوله عيارة عن حصص غذائية عسكرية.





ويطالب المجلس العسكري، الذى تولى الحكم فى النيجر فى 26 يوليو الماضي، برحيل السفير الفرنسى من البلاد وألغى عددًا من اتفاقيات التعاون العسكرى مع فرنسا التى تنشر 1500 جندى فى البلاد.



وأعطى المجلس العسكرى فى النيجر، فى 31 أغسطس الماضي، تعليماته للشرطة بطرد السفير الفرنسى فى نيامي، بعدما منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولكن الرئيس إيمانويل ماكرون قال - فى كلمة له خلال "مؤتمر السفراء" فى باريس - إن سفير فرنسا باق فى النيجر على الرغم من ضغوط قادة المجلس العسكري.





ولا تزال باريس تعتبر الرئيس محمد بازوم، المحتجز لدى المجلس العسكري، الرئيس الشرعى للبلاد وترفض حتى الآن الاستجابة لمطالب هؤلاء الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب.

